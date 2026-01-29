Últimos días para ver en Netflix esta infravalorada película de DreamWorks: una divertidísima comedia con un superhéroe improbable

DreamWorks nos ha dejado auténticas joyitas en las últimas tres décadas, pero con unas cuantas decenas de filmes en la lista, obviamente no todas pueden llegar a los niveles estratosféricos de popularidad de 'Shrek', 'Kung Fu Panda' o 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Aún así, hay una a la que yo siempre le he tenido muchísimo cariño y me lo paso pipa cada vez que vuelvo a ver. Así que, aprovechando que apenas le quedan unos días en streaming, creo que es el momento perfecto de volver a reivindicar 'Megamind'.

No es el héroe que queríamos, pero nos sirve

'Megamind' se estrenó allá por 2010 y aunque terminó acumulando más de 320 millones de dólares en taquilla frente a sus 130 millones de presupuesto, al final quedó un poco enterrada en la filmografía de DreamWorks. Aún así, creo que fue injustamente olvidada y que quizás llegó demasiado pronto al boom de los superhéroes, porque sigue siendo una comedia divertidísima con un villano al que le han tocado todas las cartas equivocadas y que al que quieres que las cosas le salgan bien por una vez en la vida.

Si todavía la tenemos pendiente, o como yo, queremos revivirla y echarnos unas risas muy a gustico, todavía la tenemos disponible en Netflix hasta el próximo 2 de febrero. Y después, 'Megamind' dejará de estar disponible por el momento en otras plataformas de streaming, así que mejor darnos prisa mientras se pueda.

En la grandiosa ciudad de Metro City, el superhéroe estrella es Metro Man, el adalid de la perfección y la bondad que todos los días se enfrenta al malvado supervillano Megamind. Pero cuando Megamind por fin le vence y elimina a su archienemigo, resulta que la vida es un tostón y que sus planes maléficos y sus inventos destructivos ya no tienen gracia. Así que Megamind decide crear otro superhéroe al que enfrentarse y... bueno, pues las cosas salen regulunchi.

Con el éxito de 'Cómo entrenar a tu dragón', en DreamWorks decidieron tomar otra corriente con sus películas y dejaron de lado su comedia de superhéroes durante mucho tiempo como otra más del montón. Tanto que nadie esperaba una secuela después de 14 años, y la verdad es que todos hemos hecho como que la secuela nunca existió por nuestra propia salud mental. Mejor nos quedamos con la original.

