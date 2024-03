La película de superhéroes que acaba de estrenarse con un 0% en RottenTomatoes y todo el mundo está odiando. "Es una de las secuelas más patéticas de la historia"

¿Os acordáis de 'Megamind'? Hace 14 años, Dreamworks dio comienzo a una nueva saga protagonizada por un supervillano que fue un éxito de público y crítica, y entonces... no volvimos a saber nada más. Al menos hasta hace un par de meses, cuando, de repente, conocimos la existencia de algo llamado 'Megamind vs. the Doom Syndicate', una secuela directa a Peacock, el streaming de NBCUniversal cuyas críticas están siendo, bueno... devastadoras.

Minimind

En Rotten Tomatoes, la opinión del público fue, durante todo un día, del 0% de aprobados. Ahora mismo ronda el 10%, aunque los comentarios positivos son tan exagerados que cualquiera podría pensar que se trata de trabajadores o amigos de los mismos tratando a la desesperada de subir la nota. Uno, en particular, avisa de que el problema es del púbico por esperarse un 'Megamind 2' cuando esta película realmente es el piloto de una serie de televisión directa a streaming.

¡Y es cierto! Ayer también se estrenó 'Megamind Rules!', que cuenta con una animación (obviamente) más barata que la de la película original y cambia la mítica voz de Will Ferrell por la de Keith Ferguson. De momento, las críticas han destrozado cada segundo de 'Megamind vs. The Doom Syndicate', con comentarios como "Es como si Dreamworks nos escupiera en la cara. Es más, es un insulto" o "Es una verdadera tragedia que esta película exista, preferiría ver 'Morbius'".

Se desconoce si esta secuela (o piloto, como lo quieras llamar) llegará a España, pero todo parece indicar que, incluso aunque lo haga, la mejor idea es alejarnos lo más que podamos de Metro City, al menos hasta que Dreamworks, que también ha hecho versiones animadas televisivas de 'Kung Fu Panda', 'El bebé jefazo', 'Trolls', 'Madagascar', 'Fast & Furious', 'Jurassic world', 'Cómo entrenar a tu dragón', 'El gato con botas', 'Turbo' y 'Monstruos contra alienígenas', decida hacer una secuela en condiciones en lugar de seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro.

