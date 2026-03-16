"Además de lo de las pajillas, me gritaban que le diese caña a Apeles". Santiago Segura confiesa que sin 'Moros y cristianos' jamás hubiese podido rodar 'Torrente'

No cabe duda de que Santiago Segura está viviendo uno de los momentos más dulces de su trayectoria como cineasta. Esto es, por supuesto, gracias a una 'Torrente presidente' que ha reventado la taquilla durante su primer fin de semana, en el que el largometraje ha sumado la friolera de 6,9 millones de euros, convirtiéndolo en el cuarto mejor estreno de una película española.

Pajillas y cristianos

Pero llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil. De hecho, tal y como ha explicado el propio Segura en el podcast de Jose Luis Izquierdo —vía SrAlonsoMrHyde—, el mismísimo Rafael Azcona llegó a poner en duda que 'Torrente' llegase a materializarse después de escuchar al director "dar por culo" con la idea durante una larga temporada.

Estuve seis años dando por culo en los bares y en todos los sitios a mis amigos contando trozos de la película. David Trueba me lo recordó hace poco: "Azcona me dijo que eras el típico que nunca va a hacer la película". Yo al oír eso pensé, "No puede ser".

Finalmente, 'Torrente' se convirtió en una realidad gracias al productor Andrés Vicente Gómez, que ya trabajó con Segura en 'El día de la bestia' de Álex de la Iglesia. Todo ello, por supuesto, después de estar llamando a puertas de productoras de forma infructuosa pese a tener un Goya en la mochila.

La película la hice gracias a Andrés Vicente Gómez. Cuando tienes un Goya al mejor cortometraje hay varios productores que te dicen, "Si quieres hacer un largometraje habla con nosotros". Había hablado con seis productoras distintas, pero ninguna me había dicho, "Pum". [Gómez] me dice, "Mira, te doy un millón de pesetas si me entregas un millón". Entonces tuve una motivación, y así fue.

Una vez levantado el proyecto, lo difícil fue convencer al productor de que, además de dirigir, el amiguete era el indicado para interpretar el papel protagonista. ¿Fue su fama conseguida a través de los Premios de la Academia lo que obró el milagro? En absoluto. Según segura, lo que le abrió la puerta definitivamente fue participar en el programa de debate 'Moros y cristianos' conducido por Xavier Sardà.

Fue lo más complicado. Andrés me decía, "Tú dirígelo si quieres, pero coge a un actor de verdad, a Alfredo Landa o algo de eso". Yo le decía que quería hacerlo yo. Era famosete por 'El día de la bestia', pero era una fama underground. Por eso hice 'Moros y cristianos', que mis amigos decían: "Tienes un cortometraje en los Goya, el mejor actor revelación por 'El día de la bestia', ¿y te metes a hacer un programa discutiendo con el padre Apeles?". Les decía. "No lo entendéis".

Por la calle, además de las pajillas y tal, lo que más me gritaban era "¡Dale caña al Apeles!".

Como suele decirse, en ocasiones vale más caer en gracia que ser gracioso, y el caso de Segura, para quien soltar exabruptos en el grotesco circo que era 'Moros y cristianos' valió más que cualquier condecoración como profesional, así lo demuestra.

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