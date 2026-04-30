'La casa de los espíritus' de Prime Video es la mejor adaptación posible para la obra de Isabel Allende. Un relato intergeneracional sobre el dolor y la memoria

La adaptación de 'La casa de los espíritus' llevaba más de tres décadas esperando una segunda oportunidad tras aquella versión de los 90 que, pese a su reparto estelar, simplificó hasta vaciar de alma la novela de Isabel Allende. Por suerte, ahora, la nueva miniserie de Prime Video toma el relevo con ambición y, sobre todo, con mucho cariño y respeto, regalándonos ocho episodios que se atreven a abrazar el realismo mágico, la carga política y el peso emocional de una historia que atraviesa generaciones.

Y como resultado tenemos una propuesta suntuosa, a veces dura y exigente, pero también profundamente absorbente, que entiende que esta no es solo una saga familiar, sino un retrato de un país, de sus heridas y de cómo estas se transmiten en silencio de padres a hijos.

Ambición y crudeza

La serie sigue la vida de Esteban Trueba, un terrateniente ambicioso cuya historia se entrelaza con la de Clara, una mujer con dones sobrenaturales capaz de comunicarse con los espíritus. A través de ellos y de sus descendientes, la narración recorre décadas de cambios sociales y políticos, construyendo un relato multigeneracional donde lo íntimo y lo histórico caminan de la mano. De hecho, es este mismo uno de sus mayores aciertos, porque todo tiene una carga enorme y sabemos que cada cosa que ocurre tiene consecuencias.

Por otro lado, el enfoque no rehúye la dureza. La serie aborda sin filtros temas como la violencia, el abuso o la desigualdad social, mostrando cómo estos dejan cicatrices que perduran durante generaciones. No es un visionado ligero, hay momentos especialmente incómodos, pero nunca son gratuitos. Cada escena de este tipo tiene un propósito claro dentro del retrato global de la familia y del contexto en el que viven.

Aun así, siempre hay espacio para lo mágico y lo luminoso. El realismo mágico no se trata como un simple adorno visual, sino como una parte orgánica del mundo. Las visiones de Clara, su conexión con lo sobrenatural y la manera en que la serie integra estos elementos le aportan equilibrio a una historia que, de otro modo, sería asfixiante.

El reparto lo sostiene todo

Además de brillar por todo lo anterior, gran parte del impacto de la serie lo consigue su reparto, especialmente en Alfonso Herrera, que asume el reto de dar vida a Esteban a lo largo de toda su evolución. Su interpretación logra algo muy complicado: construir un personaje muy desagradable sin convertirlo en una caricatura, dejando ver las grietas humanas bajo su brutalidad.

A su alrededor, el resto del elenco funciona como un engranaje sólido que da forma a las distintas etapas de la historia. Las diferentes versiones de Clara le aportan matices a un personaje complejo, mientras figuras como Pancha o Alba encarnan el peso emocional y político de la narración. Aquí, el conjunto no solo sostiene la historia, sino que la eleva, convirtiendo esta adaptación en una de esas raras ocasiones en las que una obra considerada como inadaptable encuentra por fin una forma convincente de existir dentro de la pantalla.

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