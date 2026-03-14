'Torrente presidente' arrasa en su primer día y se convierte el mejor estreno de una película española en 15 años con unas cifras de infarto

Estaba claro que el apagón informativo al que ha sometido Santiago Segura a su recién estrenada 'Torrente presidente', que la llegado a nuestros cines sin un solo trailer, una sinopsis oficial o un mísero póster —no hablemos, por supuesto, de críticas previas al lanzamiento— iba a salir tremendamente rentable. Y es que la cinta no solo ha recaudado una millonada en su primer día en cartel, sino que se ha convertido en el mejor estreno español de los últimos 15 años.

Torrente, el recaudador

Tal como recoge la gente de Comscore España, la sexta entrega de la saga 'Torrente' ha reunido a 300 000 espectadores el viernes 13 de marzo que han desembolsado un total de 2,4 millones de euros en ver la comedia, que el compañero Randy Meeks ha descrito en su reseña como "Un festival de cameos y brocha gorda con alma de especial de José Mota". La desconexión entre público y crítica parece que no es un animal mitológico después de todo.

Sea como fuere, reclamos tan jugosos como contar con agitadores de ultraderecha en su reparto han conseguido que 'Torrente presidente' haya roto la taquilla igualando el debut de, curiosamente, 'Torrente 4: Lethal Crisis' —que arrancó su periplo cinematográfico en 2011 con el mismo montante— e, incluso, se haya quedado a unos 300 000 euros de igualar lo que 'Ocho apellidos vascos' logró recaudar en todo su primer fin de semana.

De hecho, las previsiones apuntan a que el largometraje de Santiago Segura cerrará su finde inaugural con unos 5 millones de euros en el bolsillo que pulverizarían el magnífico arranque del título de Emilio Martínez-Lázaro en 2014; una cifra que reafirma al realizador como un seguro de éxito, con las cinco entregas de 'Padre no hay más que uno' convertidas en las producciones made in Spain más taquilleras de 2019, 2020, 2022, 2025 y 2025 y con 'A todo tren: Destino Asturias' haciendo lo propio en 2021.

La taquilla de las 5 partes anteriores quedaría tal que así:

Torrente: El brazo tonto de la ley - 10,9 millones de euros

Torrente 2: Misión en Marbella - 22,1 millones de euros

Torrente 3: El protector - 18,9 millones de euros

Torrente 4: Lethal Crisis - 25,3 millones de euros

Torrente 5: Operación Eurovegas - 12 millones de euros

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