La comedia de terror revelación de 2026 tendrá temporada 2. Roza la puntuación perfecta y Apple TV la acaba de renovar

A veces da algo de pena ver lo minoritaria que es Apple TV porque si series como esta estuviesen en otra plataforma no pararíamos de hablar de ella. Y es que la plataforma estrenó el pasado abril una de las series revelación de este 2026 y esta acaba de ser renovada.

Estoy hablando de 'La maldición de Widow's Bay', comedia de terror (o al menos mezcla los dos géneros) protagonizada por Matthew Rhys y que está haciendo las delicias para los amantes del género... y también los no tan amantes. Una serie que ha logrado generar ruido y que ha sido recompensada con el encargo de una temporada 2.

Nada va mal

«La segunda temporada tratará sobre cómo todo va genial en la isla y no hay nada de qué preocuparse», comenta en tono jocoso la creadora de la serie Katie Dippold. Y es que 'La maldición de Widow's Bay' transcurre en una isla donde nunca pasa nada pero cuyo alcalde logra convertir en un destino turístico... esto desatará una serie de desdichas que demuestran que las viejas historias y leyendas del lugar son algo más que viejas supersticiones de los lugareños.

Junto a Rhys, la serie cuenta en su reparto con Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey, K Callan y Jeff Hiller, entre otros. La temporada 1 concluirá el próximo miércoles 17 de junio contando con una puntuación casi perfecta (97%) en RottenTomatoes.

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