'La Odisea' ha convertido esta pequeña isla en Sicilia en un nuevo imán para turistas, y los locales van camino de embolsarse 500 millones de euros

No se puede negar la majestuosidad a nivel técnico de 'La Odisea', con Christopher Nolan insistiendo en el uso de efectos prácticos y rodando en localizaciones reales del Mediterráneo siempre que fuera posible. Aunque para crear su versión de Ítaca no se desplazó hasta la autentica isla griega, sino que en su lugar decidió filmar las escenas del hogar de Odiseo y Penélope en una islita siciliana.

Un éxodo de cinéfilos

La Ítaca que retrata Nolan en su película en realidad se ambienta en la isla de Favignana, en la costa oeste de Sicilia. Es la más grande de las Islas Egadi, con el Castello di Santa Caterina y su imponente vista del Mediterráneo siendo la localización para el imponente palacio de Odiseo y Penélope.

Es un paisaje espectacular, rodeado de agua y de la naturaleza de la isla, donde además se rodaron las escenas de la granja de cerdos de Eumeo, y también Nolan supo utilizar los recovecos de las cuevas y su línea de costa. Ya desde que se confirmó que el director había rodado en Favignana, el interés por la isla se disparó, y todavía más cuando se desveló el tráiler de 'La Odisea' el pasado mayo.

Desde entonces, las visitas a Favignana han crecido una barbaridad y se ha estado promocionando con mucha fuerza como un nuevo destino turístico de moda para "explorar las localizaciones que inspiraron la atmósfera de la película". Un nuevo paraíso mediterráneo de moda para los cinéfilos y fan de Christopher Nolan, que de paso está siendo tremendamente lucrativo para los locales.

"Esperamos un aumento muy significativo de turismo internacional, especialmente desde los Estados Unidos", ha dicho Nicola Tarantino, jefa de la Comisión de Cine de Sicilia a Variety. Tarantino también ha señalado que Odiseo visitó Sicilia en sus viajes en la obra de Homero: "[Nolan decidió rodar en] localizaciones auténticas que, por ellas mismas, narraban una historia, es increíblemente importante. Estamos muy orgullosos de que Sicilia sea una protagonista de verdad en esta película".

Tarantino ha señalado que en su día ocurrió un fenómeno similar tras el rodaje de la segunda temporada de 'The White Lotus', que a la larga ha supuesto unos ingresos de 138 millones de euros en Taormina, la ciudad costera donde se rodó la serie de HBO. Ahora bien, con el tremendo impacto que está teniendo 'La Odisea' en cines y el renombre del director, se espera que de aquí a los próximos tres años Favignana vea unos ingresos de 287 millones de euros con una ola de turistas cinéfilos.

A la larga, se estima que 'La Odisea' podría llegar a reportar unos 500 millones de dólares a la isla con la estrategia adecuada para explotar al máximo el fenómeno. Al fin y al cabo, la película de Nolan ha ayudado a que "estas localizaciones entren en la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo, dando un nuevo valor a su paisaje único y herencia cultural". Esperemos que los locales no terminen arrepintiéndose de la oleada de turistas de aquí a unos pocos años.

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