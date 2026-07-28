Ludwig Göransson ya ha ganado el Premio Óscar en tres ocasiones, pero no sería una locura que agrandase su historial con ‘La odisea’

Christopher Nolan perseguía un tipo de épica aventurera distinta para ‘La odisea’ (’The Odyssey’), algo que nos resultase familiar en apariencia pero no se experimentase igual que un blockbuster típico. Para lograr eso el sonido volvió a ser clave, y no dudó en ponerle retos importantes al que lleva siendo uno de sus mejores colaboradores en los últimos años: Ludwig Göransson.

El músico sueco hace tiempo que dejó de ser un desconocido. Su buen hacer en las películas de Ryan Coogler o en series como ‘The Mandalorian’ le colocaron como un nombre a seguir tras unos inicios muy distintos en el terreno de las sitcoms. Cuesta pensar que de ‘Community’ fuese a salir el compositor más atrevido a nivel masivo de la actualidad, además del más aclamado, pero su fidelidad a cineastas grandes se ha recompensado con varias en los Oscars con 'Black Panther', ‘Oppenheimer’ y ‘Los pecadores’ (’Sinners’).

Una epopeya para la historia

Pocas veces un compositor gana tantas veces ese galardón y, ahora mismo, no sería una locura que ‘La odisea’ le diese pie a seguir engordando su historial. Al menos, el fenómeno de la película le ayuda a ponerse en ventaja, a pesar de que su música para el impactante viaje físico y emocional de Odiseo se sale de lo ya mostrado en sus últimas bandas sonoras. Y no hablemos ya de la típica experiencia de Nolan.

El director le instó a no usar orquesta y a inspirarse bien en la edad de bronce para crear sus partituras. Göransson se valió de gongs antiguos de diferentes tamaños, de liras arcaicas y de un tipo de flauta “doble” de la Grecia anterior a Cristo conocida como aulós. Todo esto proporcionan los ecos de una época pasada que es replanteada con la misma determinación que Nolan observa la épica de Homero para reflexionar sobre problemas del presente.

El sueco emplea también voces y sintetizadores para deformar las capas sonoras tradicionales que decide tener de base. Con ello no amplifica hacia el estruendo trepidante, que es lo que ha caracterizado sus anteriores colaboraciones con Nolan, sino que los momentos más brillantes destacan por una asombrosa contención que da textura de manera sutil y sin imponerse.

Es un poco lo que puede jugar en su contra para ser una banda sonora destacada, pero deja no pocos momentos exquisitos. Su pieza para dar personalidad sonora Ítaca emplea de maravilla los instrumentos del pasado, de igual manera que dan presencia al segmento de las sirenas. Su tema para Circe se vale de detalles de ‘Los pecadores’ para acercarse a ese tono de horror que marca el segmento. Su abrasiva textura electrónica da inquietante aura a la parte del Hades.

Progresivamente iremos comprobando como esta música se volverá parte de la identidad prominente de esta película (montajes de diverso tipo contribuirán a ello), especialmente el tema principal de Odiseo que es una combinación magnífica de todas las técnicas. Este tema, junto con los que componen la parte final de la película, terminan de dar cuerpo y carisma a una película que suena tan especial como se ve, y que consolida a Göransson como uno de los autores del momento.

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