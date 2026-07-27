'La Odisea' se ha filtrado en alta calidad en X, y en Universal aseguran que habrá consecuencias: "Emprenderemos todas las acciones legales pertinentes"

Desde mucho antes de su estreno en salas de cine se ha estado hablando largo y tendido sobre la infinidad de opciones para ver 'La Odisea' de Christopher Nolan en salas de cine. Estas han ido desde las proyecciones en salas normales y corrientes hasta el todopoderoso y espectacular IMAX 70mm, pasando, por supuesto, por el fotoquímico en 35mm de toda la vida.

La odisea de 'La Odisea'

Lo que no esperábamos es que, diez días después de su estreno, la adaptación del poema épico de Homero encontrase una nueva ventana de exhibición en X —antiguamente Twitter—, donde se ha subido una copia pirata en alta calidad que, en cosa de 150 minutos, ha terminado acumulando algo más de dos millones de visualizaciones.

Como era de esperar, el vídeo, que comenzó a viralizarse después de un repost en el que podía leerse "Alguien ha subido 'la Odisea' entera en X. ¿Os lo podéis creer?", se ha eliminado y ha sido sustituido por una notificación de la retirada del contenido; todo ello tras la pertinente suspensión de la cuenta que ha efectuado la publicación original.

Desde Universal, productora y distribuidora del largometraje, se ha emitido el siguiente comunicado —recogido por Deadline— explicando la situación y su modus operandi en casos como este:

Nos dimos cuenta de que la película se había publicado sin autorización e iniciamos de inmediato los procedimientos para su retirada. Nos tomamos muy en serio las infracciones de los derechos de autor y emprenderemos todas las acciones legales pertinentes para proteger nuestro contenido y nuestros derechos de propiedad intelectual.

Cómo se ha filtrado una copia en alta calidad de 'La Odisea' continúa siendo un misterio a fecha de hoy. La teoría más lógica, por el momento, es la del robo del archivo del disco duro que contiene la película en las proyecciones estándar en DCP —Digital Cinema Package— por parte de algún empleado de una sala de cine, aunque no se deberían descargar escenarios como los de la filtración desde la cadena de posproducción.

Sea como fuere, parece que este incidente, que tuvo lugar el pasado 25 de julio, no ha hecho demasiado daño a una 'La Odisea' que ya ha sumado la friolera de 640 millones de dólares tras su segundo fin de semana en cartel. Elon Musk, por su parte, no ha comentado nada al respecto en su red social; puede que esté ocupado escribiendo prompts a Grok para hacer la versión "antiwoke" que ha prometido a su séquito como regalo de navidad.

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