40 años después de su estreno, este clásico de culto John Carpenter sigue siendo inclasificable y una aventura irrepetible

Muchas veces, a los clásicos, por definición, no les hace falta arrasar en taquilla para convertirse en grandes películas. De hecho, algunas encuentran a su público años después, cuando el paso del tiempo permite apreciar todo aquello que las hacía especiales.

Eso es precisamente lo que ocurrió con 'Golpe en la pequeña China'. Lo que en 1986 fue un sonoro fracaso comercial es hoy una de las obras más queridas de John Carpenter y una referencia absoluta del cine fantástico de los ochenta.

Un clásico irrepetible

Cuando llegó a los cines, 'Golpe en la pequeña China' no terminó de cuajar, pero las sucesivas generaciones la acabaron descubriendo gracias al vídeo y la televisión, convirtiéndola en una de las películas más queridas de John Carpenter. Lo que en su momento parecía un tropiezo terminó siendo un fenómeno de culto cuya popularidad no ha dejado de crecer durante cuatro décadas.

Gran parte del encanto de la película está en Kurt Russell. Su Jack Burton parece el típico héroe de acción, pero en realidad pasa buena parte de la historia completamente fuera de lugar, sobreviviendo gracias a la suerte, el descaro y un repertorio inagotable de frases icónicas. Es una interpretación tan carismática que resulta difícil imaginar a cualquier otro actor ocupando su lugar.

Carpenter construyó una película capaz de combinar cine de artes marciales, fantasía sobrenatural, humor, aventuras y acción sin perder nunca el equilibrio. Mientras Wang Chi ejerce como auténtico héroe de la historia, Burton funciona casi como un espectador metido por accidente en una guerra entre hechiceros, monstruos y antiguas leyendas chinas. Y esa combinación sigue siendo tan extraña como fascinante.

Además, gran parte de la personalidad visual de 'Golpe en la pequeña China' nace de sus icónicos efectos. Criaturas animatrónicas, escenarios físicos y maquillaje hacen de cada secuencia fantástica toda una experiencia tangible que ha envejecido sorprendentemente bien. Incluso los pequeños trucos visuales y la estética ochentera forman parte de una identidad que difícilmente podría reproducirse con los estándares actuales.

También cabe destacar que la aventura concluye de forma satisfactoria y que el universo que construye Carpenter mantiene intacto parte de su misterio precisamente porque nunca intenta explicarlo todo. En una época como la actual que está tan obsesionada con las franquicias, sigue siendo refrescante encontrarse con una película que sigue funcionando tan bien y cuya condición de clásico de culto permanece intacta.

La tenéis en Disney+ y Movistar Plus.

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