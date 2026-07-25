Ha fallecido Chuck Russell, director de 'La máscara': siempre lo recordaremos por esa y otras fantásticas películas de terror y acción

No todos los nombres que marcan nuestra relación con el cine son ultraconocidos, y algunos consiguen crear clásicos desde la modesta posición del artesano con cabeza y oficio. Chuck Russell era uno de ellos, creando varias películas inolvidables dentro de la historia del cine fantástico a diferentes escalas.

Anoche el director de cine fue encontrado muerto por el departamento de bomberos de la zona de San Diego, que acudió allí al recibir un aviso de un hombre inconsciente según TMZ. No se han revelado todavía causas de su fallecimiento, pero Russell tenía 74 años.

Un cine fantástico muy chispeante

El cineasta se labró una gran reputación gracias a su buena mezcla de acción y fantasía en sus películas, así como su habilidad para integrar efectos especiales punteros con cualidades muy elásticas. Así es como dio forma al fenómeno de 'La máscara' ('The Mask'), su éxito mayúsculo que acompañará su nombre en la mayoría de sus obituarios.

'La máscara' es motivo suficiente para recordarle, aunque también creó películas fabulosas de culto en el terror como 'Pesadilla en Elm Steet 3: Los guerreros del sueño' ('A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors'), que fue su debut como director, o su remake de 'El terror no tiene forma' ('The Blob').

Se le puede acreditar también hacer el último gran peliculón de Arnold Schwarzenegger en el cine de acción con 'Eraser (Eliminado)', aunque los éxitos ya empezaron a acompañar menos. Su carrera sufrió un duro golpe tras el descalabro de 'El rey escorpión' ('The Scorpion King'), teniendo que alternar luego la dirección de películas de presupuestos muchos más bajos o series de televisión de distinto pelage. Se le echará de menos, porque su oficio era raro de encontrar.

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