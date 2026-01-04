La última gran película de acción de Arnold Schwarzenegger. Fue un fracaso hace 30 años y marcó el inicio de su declive como estrella de Hollywood

Nadie discutía que Arnold Schwarzenegger era una de las mayores estrellas de Hollywood cuando aceptó protagonizar 'Eraser'. Todo hacía pensar en un gran vehículo de acción para su lucimiento personal destinado a arrasar en taquilla. No puede decirse que le fuera muy mal durante su paso por los cines en el verano de 1996, pero sí que, visto en perspectiva, tiene un claro sabor de final de era.

Ese mismo año, el actor también lideró el reparto de la comedia 'Un padre en apuros' ('Jingle All the Way'), que sí fue un claro fracaso en taquilla. Y el año siguiente sumó otro importante fiasco a su carrera con 'Batman & Robin'. En vista de lo ocurrido, Schwarzenegger intentaría recuperar su rol de héroe de acción pero buscando también ofrecer algo diferente, coqueteando con el terror en 'El fin de los días' y con la ciencia ficción en 'El sexto día'; sin embargo, con ambas propuestas cosechó resultados discretos comparados con sus días de gloria.

El reinado en Hollywood del actor de origen austriaco había llegado a su fin. Por este motivo, con toda probabilidad, seguía regresando a la franquicia 'Terminator', donde era un elemento esencial pero no la principal y casi única razón de ser de la película, en un último intento por seguir en la cima. Algo que siguió haciendo hasta 'Terminator: Destino oscuro', su adiós definitivo a la saga.

El fin de la plenitud de Arnold

Los cambios que se produjeron en Hollywood a la hora de presentar al héroe de acción también acabaron jugando un papel en este declive de Schwarzenegger, ya que 'Eraser' llegó a los cines en el mismo verano que 'Misión Imposible' y 'La Roca', dos espectáculos que llamaron mucho más la atención del público. Sin olvidarnos de la confirmación de Will Smith como estrella al alza gracias al éxito de 'Independence Day'.

Soplaban vientos de cambio en la industria y otro de los principales afectados fue Sylvester Stallone, cuya carrera como estrella se hundió tras el decepcionante funcionamiento en taquilla de 'Pánico en el túnel' ('Daylight') justo ese mismo año, mientras que Schwarzenegger tardaría poco en seguir el mismo camino. Y eso que 'Eraser' era una película que parecía tenerlo todo para triunfar.

Recuerdo que ya me quedó una sensación extraña cuando fui a ver en cines la película dirigida por Chuck Russell. Era entretenida, pero ya sabía a vista por mucho que mostrase cierto interés en utilizar la tecnología para darle un toque más moderno; no olvidemos que justo el verano anterior se estrenó 'La Red' con Sandra Bullock lidiando contra los peligros de Internet, y vistos hoy en día dejan claro que era una hija de su tiempo.

La cuestión es que es muy fácil ponerle peros a 'Eraser' vista hoy en día, pero eso no quita que siga siendo la última gran película de acción de su protagonista. Aquí la edad no pesaba y seguía haciendo auténticas virguerías -o al menos las hacían sus dobles de acción- para escaparse de situaciones de peligro mortal. Puede que su plenitud física ya estuviera atrás, pero fue en lo que vino después cuando realmente empezó a notarse.

'Eraser', una de acción sencilla y efectiva

La premisa de 'Eraser' y su evolución posterior es bien sencilla: Arnold es un agente del gobierno especialista en "borrar" a testigos en casos muy importantes para que así parezca que han muerto y los implicados dejen de lado la tentación de acabar con ellos. Eso sí, su nueva misión no será precisamente sencilla, ya que entre los implicados también se encuentran personas que deberían ser aliados suyos.

A partir de esa idea, 'Eraser' es un correcalles que oscila entre la necesidad de que Arnold se luzca e ir avanzando la historia para que todo se esclarezca. Cualquier añadido es bueno para que todo luzca lo más espectacular posible, incluso la aparición de unos cocodrilos cuyo origen digital da un tanto el cante a día de hoy.

Seamos justos, el guion de la película es bastante discreto y aleatorio, con varios aspectos en los que será mejor no pensar demasiado para que la cosa no haga aguas, pero es que eso no es algo que nunca le interese demasiado a 'Eraser'. Cualquiera que haya visto thrillers de acción de los 90 se ve venir de lejos el giro "sorpresa" mediada la función. Aquí lo que importa es la aportación visual de Russell, el carisma de Schwarzenegger y lo que pueda aportar el resto del reparto, principalmente Vanessa Williams y James Caan.

En el caso de Russell, su trabajo de puesta en escena se centra en dotar a la película de suficiente brío como para que nos olvidemos de las lagunas del libreto y en ofrecer escenas de acción vigorosas pero ejecutadas sin complicarse demasiado. De hecho, la película parece ir encadenando una escena de acción detrás de otra, todas ellas resueltas con mucho oficio.

Sí que sorprende que no haya una mayor presencia del humor, pues Russell acababa de dirigir 'La máscara' con Jim Carrey, mientras que en la filmografía de Arnold Schwarzenegger todavía estaban muy recientes 'El último gran héroe' y 'Mentiras arriesgadas', claramente superiores a la cinta que nos ocupa. Aquí sí que hay una buena dosis de one-liners (impagable la que suelta cuando acaba con el cocodrilo), pero sin ese barniz cómico para que sean más que situaciones en las que el protagonista ha de demostrar que es el más chulo de todos, sin ningún tipo de continuidad más allá de eso.

Todo es más elemental en 'Eraser'. Lo que prima es la acción e intentar hacer cosas nunca vistas en una producción así de Hollywood por aquel entonces. Ya sea enfrentándose a un avión, a los cocodrilos que mencionaba antes o aplicando la lógica cuando más grande mejor en lo referente a las armas utilizadas en el tramo final. El espectáculo por encima de todo.

No puede decirse que 'Eraser' sea una decepción por esa vía, ni siquiera visto hoy en día tras haberse realizado auténticas locuras en el cine de acción de Hollywood. Además, Schwarzenegger cumple con creces, Williams es una acompañante de lo más convincente sin necesidad de subtrama romántica alguna y Caan convence en oposición al protagonista. Pero ninguno es particularmente memorable.

Le falta algo especial

¿Por qué entonces nadie se acuerda de 'Eraser' como una de las mejores películas de acción de los 90? Principalmente porque no lo es, pero también porque simplemente falta algo que la convierta en especial. Es un buen pasatiempo, quizá la cinta que mejor representa un entretenimiento promedio liderado por Schwarzenegger (hay otras que simplemente destacan por arriba o por abajo).

De hecho, quizá lo más llamativo a día de hoy sea la decisión que se toma para solucionar la historia, algo impensable en una superproducción de Hollywood que se hiciera hoy en día y que vuelve a recordarnos que 'Eraser' es una película hija de su tiempo. Lo que jugó en su contra es que era de un tiempo que estaba llegando ya a su final para empezar a probar con cosas diferentes. De haberse hecho cuatro o cinco años antes, seguro que todos nos acordaríamos mucho más de ella.

