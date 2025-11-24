El director de 'The Running Man' explica el cameo de Arnold Schwarzenegger en la nueva versión y la conexión con una mítica película de ciencia ficción de los 90

La nueva versión de 'The Running Man', dirigida por Edgar Wright, ha capturado la atención de todos por mantenerse fiel al material original de Stephen King y también por los detalles que rinden homenaje a la película de 1987. Uno de los más comentados es tiene que ver con un cameo que demuestra cómo Wright combina el respeto por la historia original de 'Perseguido' con la creatividad y guiños para los fans.

A partir de aquí habrá spoilers de 'The Running Man'.

Un doble homenaje

Entre las escenas que más han llamado la atención está el cameo de Arnold Schwarzenegger, que aparece como la cara presidencial del billete de 100 dólares en este futuro cercano alternativo. Sobre este guiño, Wright comentó lo siguiente:

"Me pareció un pequeño guiño [a la película del 87]. [El coguionista] Michael Bacall había incluido en el guion la idea de una nueva moneda, los 'nuevos dólares'. Solo se ve el de Arnold en primer plano, pero todos los billetes los hicimos con presidentes diferentes"

La decisión de mostrar solo el billete de Arnold en primer plano fue deliberada y Wright también subraya que la inclusión del billete fue parte del guion: "[El coguionista] Michael Bacall había incluido en el guion la idea de una nueva moneda, los nuevos dólares" Así, la referencia al universo de acción de los 80 y 90 se integra de manera natural en la narrativa de la película con un homenaje a un título mítico de ciencia ficción, 'Demolition Man', curiosamente protagonizado por el rival de Schwarzenegger en esa época, Sylvester Stallone.

"Es una broma compartida con el universo de Demolition Man", explicó también Wright según se recoge en The Hollywood Reporter. "En Demolition Man, mencionan al presidente Schwarzenegger, así que es mi pequeño reconocimiento tanto para Arnie como para Daniel Waters [coguionista de Demolition Man]".

Finalmente, el cameo refuerza la filosofía de Wright en esta adaptación: crear una película que respete la novela de King mientras rinde homenaje a la versión de 1987. Este tipo de detalles muestra cómo la película logra ser fiel al libro, divertida para los fans y, al mismo tiempo, respetuosa con la historia previa.

