Ganó 4 Oscars pero no recogió ninguno porque le importaban un comino estos premios: "Una vez fui a pescar y otra me emborraché"

Dentro de unos horas se anunciarán los ganadores de la 96ª edición de los Óscar, unos galardones con mucha historia a sus espaldas. Ahora toca hacer una parada en la categoría de mejor dirección, ya que John Ford fue el único en conseguir la preciada estatuilla en 4 ocasiones, pero lo cierto es que le importaban tan poco estos premios que no fue ni una sola vez a recogerlo.

John Ford: "Hago películas por dinero"

En concreto, John Ford consiguió el Óscar a la mejor dirección por 'El delator', 'Las uvas de la ira', '¡Qué verde era mi valle!' y 'El hombre tranquilo', habiendo estado también nominado por 'La diligencia'. Sorprende que con una carrera tan dilatada no fuese aspirante en más ocasiones, pero sus westerns, el género que más veces abordó, no fueron demasiado valorados por la Academia de Hollywood.

El propio Ford reconocía que no se veía a sí mismo como uno de los grandes directores de Hollywood al decir que "para ser sincero, hago películas por dinero, para pagar el alquiler. Hay grandes artistas en este sector. Yo no soy uno de ellos". Quizá eso tuvo algo que ver en su punto de vista sobre los Óscar.

Él mismo confesó lo siguiente cuando todavía no había ganado su última estatuilla: "No acudí a la ceremonia para recoger ninguno de mis tres primeros Óscar. Una vez me fui a pescar, otra vez había una guerra, y en otra ocasión, recuerdo, me emborraché de repente".

Curiosamente, la gala de entrega en la que anunciaron que John Ford era el mejor director del año por 'El hombre tranquilo' fue la primera vez que se televisaron estos premios. A recogerlo subió John Wayne, quien prometió que "lo llevaré a su casa en la calle Odin, donde ha vivido durante treinta y cinco años, y lo colocaré con orgullo en su repisa junto a sus otros Óscar".

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