Hace 76 años que nadie gana de verdad el Óscar. Los triunfadores en realidad solamente alquilan gratis la estatuilla

Esta madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo se anunciarán los ganadores de la 96ª edición de los Óscar. O eso pensábamos todos, ya que en realidad nadie ganará la preciada estatuilla. De hecho, hace ya 76 años de la última vez que eso sucedió, ya que la Academia de Hollywood introdujo un importante cambio que hizo que nada fuera igual desde entonces.

Por qué introdujo esta regla la Academia

Durante los primeros años, todos los premiados ganaban el Óscar, pero en 1951 decidieron que había que tomar una decisión drástica para "preservar la integridad" de este premio. Y todo se remonta a un galardón honorífico concedido a Sid Grauman, uno de los fundadores de la Academia, en 1949. El problema llegó cuando poco después decidió venderlo.

Desde la Academia reaccionaron escandalizados ante la decisión de Grauman y enviaron a alguien a la subasta en la que se iba a vender la estatuilla para hacerse con ella. Les costó 1.000 dólares, pero entonces tomaron la decisión de imponer una norma que impide a los ganadores venderlo, ya que desde entonces no son dueños reales de la misma. Básicamente tienen un alquiler gratuito a perpetuidad, pero ni siquiera sus descendientes pueden venderlo.

De hecho, todos los ganadores tienen que firmar un acuerdo para poder llevarse la estatuilla según el cual "no venderán ni enajenarán la estatuilla del Oscar, ni permitirán que se venda o enajene por ministerio de la ley, sin ofrecer primero su venta a la Academia".

La medida que tomó la Academia fue imponer que los Óscar no podían venderse sin que ellos tuviesen derecho prioritario a recuperarlo. Inicialmente era a cambio de 10 dólares, pero la tarifa se redujo aún más y actualmente está estipulada en 1 dólar. Eso no impide las ventas ilegales, pero sí que dificulta mucho el proceso.

Con todo, aquellos ganadores antes del cambio en 1951 sí tienen la posibilidad de vender libremente sus premios. Y ha habido varios casos, como el de Harold Russell, que en 1992 vendió su galardón a mejor actor de reparto por 'Los mejores años de nuestra vida' porque necesitaba el dinero por unos problemas médicos que sufrió su esposa. La Academia tampoco se lo tomó de buen grado, pero no pudo hacer nada para impedirlo.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | El western favorito de Clint Eastwood tiene un récord en los Óscar que lleva imbatido desde hace 81 años