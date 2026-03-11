Hace 42 años Hayao Miyazaki estrenó una de sus mejores películas. Una épica de ciencia ficción que pavimentó el camino para la creación de Studio Ghibli

Hayao Miyazaki lleva ya más de seis décadas trabajando en el mundo del anime, aunque no fue hasta 1985 que fundaría Studio Ghibli junto a Isao Takahata, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma.

La fundación del estudio fue muy arriesgada para el grupo, pero fue gracias al éxito de la película que acababa de estrenar que pudo hacerse realidad. Sí, me refiero a 'Nausicaä del Valle del Viento'.

Ecologismo, ciencia ficción y una heroína inolvidable

Este 11 de marzo de 2026 se cumplen 42 años desde que se estrenó en Japón 'Nausicaä del Valle del Viento'. La película se ambienta en un mundo postapocalíptico que ha sido cambiado por una guerra nuclear, y en cierta medida ya nos adelantó las futuras obsesiones de Miyazaki.

El director originalmente empezó a trabajar en 'Nausicaä del Valle del Viento' en formato manga, publicando los primeros capítulos en 1982, pero no sería hasta 1994 que terminaría la historia en este medio. Así que lo que contó en la película fue un poco diferente, pero manteniéndose fiel a sus principios.

Es la historia de Nausicaä, una princesa pacifista que decide plantar cara a un ejército opresor que busca utilizar una poderosa arma para erradicar a una especie de insectos gigantes y su ecosistema. Así que Nausicaä se convierte en la última línea de defensa de estas criaturas a las que nadie más parece entender, en un brutal alegato en defensa de la naturaleza que sigue siendo una de las películas más impactantes del director.

El productor Toshio Suzuki animó a Miyazaki a adaptar 'Nausicaä del Valle del Viento' a película, a pesar de que el manga aún no estaba terminado. Y aunque al principio Miyazaki no estaba muy por la labor al final dio su brazo a torcer. Para la animación decidieron trabajar con el estudio Topcraft, en quienes confiaba por la buena calidad artística que habían demostrado en las co-producciones de fantasía de Rankin y Bass como 'El Hobbit'.

A Miyazaki le costó mucho desarrollar el guión, porque por aquel entonces tan solo había terminado dieciséis capítulos del manga. Pero tras nueve meses de trabajo y un presupuesto casi risible (equivalente a 1 millón de dólares), 'Nausicaä del Valle del Viento' llegó a los cines japoneses el 11 de marzo de 1984 en una sesión doble junto con una recopilación de episodios del anime 'Sherlock Holmes', en el que también trabajaron Miyazaki y muchos de sus colaboradores habituales.

'Nausicaä del Valle del Viento' fue un éxito inmediato con la crítica y el público, embolsándose 1,48 mil millones de yenes (poco más de 8,05 millones de euros). Sus ediciones en formato físico también se vendieron de miedo, y esta buenísima acogida en todos los frentes dio pie a la fundación de Studio Ghibli.

Por eso, a pesar de ser una producción independiente, entre ser una de las películas más personales de Miyazaki y los temas que explora, se suele considerar a 'Nausicaä del Valle del Viento' dentro de la filmografía del estudio. Y merecidamente, ya que sin ella posiblemente Studio Ghibli no existiría como lo conocemos hoy en día.

Si todavía la tenemos pendiente o queremos volver a disfrutarla, la tenemos disponible dentro del catálogo de Netflix. Porque si hay un día para celebrar a Nausicaä, es hoy.

