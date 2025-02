Aquella vez que Hayao Miyazaki puso fino a un entrevistador que intentó sexualizar a Nausicaä: "No había necesidad de dibujarla así"

Entre Chihiro, Nausicaä, Sophie, las nenas de Totoro y muchas más, Hayao Miyazaki nos ha dejado un montón de personajes femeninos fascinantes a lo largo de su carrera. El director de Studio Ghibli es famoso por sus protagonistas femeninas llenos de matices, y que además se diferencian de otros retratos más planos y maniqueos del mundo del anime.

Se puede decir además que Miyazaki no ha caído nunca en la sexualización de sus personajes femeninos como a menudo tenemos que sufrir en muchas películas y series de anime (que además a veces llegan a extremos un poco ridículos). Y cuando una vez le recordaron el "escote" de la protagonista de 'Nausicaä del Valle del Viento’, Miyazaki pasó las tonterías justas.

Para que vuelvas

Porque a ver, sí, el diseño de personaje de Nausicaä es el de una mujer joven con pecho grande y en una escena concretísima se abre su traje para que se meta dentro su ardilla-zorro y se ve ligerísimamente su escote. Pero Miyazaki defendió en una entrevista que el diseño de Nausicaä tenía más bien una intencionalidad maternal en lugar de ser un elemento a sexualizar.

"Nausicaä, la chica, es muy atractiva", empieza el entrevistador. A lo que Miyazaki responde: "Sus pechos son muy grandes, ¿no te parece?". Pero en lugar de seguir por la ruta que igual parecía más obvia, Miyazaki se salió por la tangente con otro punto de vista. "No solo es para que pudiese alimentar a sus hijos, o para acostarse con el tío que le guste. Son para cuando abrace al hombre anciano o a las señoras mayores en el castillo cuando se están muriendo. Creo que su pecho es para algo así, por eso tenía que ser grande."

El director continuó explicando que no es que se avergüence de las escenas un poco subidas de tono. Pero que no era su objetivo con Nausicaä y que no había ninguna necesidad de sexualizarla en la película, ya que siempre buscó un tono espiritual para la historia y esas escenas no tenían cabida.

"Cuando los sujeta junto a su pecho, se pueden morir en paz. Pensé que su pecho necesitaba ser así", siguió el director, descolocando por completo al entrevistador. "Si hubiese una escena de desnudo, no habría sido capaz de dibujarla sin disculparme. Era la única cosa de la que estaba seguro, de verdad. No porque me avergonzase o algo así, pero porque sentiría que estoy dibujando cosas que no se pueden publicar."

"No creo que sea el tipo de persona que se avergüenza fácilmente con cosas así. En mi caso, ahora que he llegado a este punto, puedo ver que no había ninguna necesidad de dibujarla así. Creo que lo único que cambió al final era mi deseo de retratar una historia más espiritual".

