Esta serie de ciencia ficción con el protagonista de 'The Pitt' y el sello de Steven Spielberg es una de las más ambiciosas de la última década y está en Netflix

Antes de volver a la primera línea televisiva con su papel en 'The Pitt', Noah Wyle también protagonizó una serie muy diferente. Se trata de la épica ficción 'Falling Skies', una serie que se emitió entre 2011 y 2015 y que narra la supervivencia de la humanidad tras una devastadora invasión alienígena. Fue una de las propuestas de ciencia ficción televisiva más ambiciosas del momento, con hasta cinco temporadas, por cómo combinaba acción postapocalíptica con el drama.

Invasión con la firma de Spielberg

La serie sigue a Tom Mason, interpretado por Noah Wyle, un antiguo profesor de historia que se convierte en uno de los principales líderes de la resistencia humana tras una devastadora invasión alienígena. Como segundo al mando del coronel Dan Weaver, personaje de Will Patton, Mason utiliza sus conocimientos de historia militar para estudiar a los invasores y buscar formas de combatirlos mientras protege a sus tres hijos en un mundo colapsado.

Aunque es una historia de ciencia ficción, la narrativa de 'Falling Skies' está inspirada en conflictos históricos, especialmente en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El propio nombre de la milicia protagonista -el 2.º Regimiento de Massachusetts- hace referencia a una unidad real de aquella guerra, estableciendo un paralelismo entre los colonos que luchaban contra los británicos y la humanidad que se rebela contra los invasores alienígenas.

Desde el principio, la serie contó con la implicación del productor ejecutivo Steven Spielberg, cuya influencia se percibe en cada plano, la forma de narrar esta aventura, el diseño de los extraterrestres y en el enfoque humano del relato. De hecho, su interés por las historias sobre supervivencia y encuentros extraterrestres ayudó a definir la identidad del proyecto.

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie fue ampliando su universo narrativo con nuevos personajes y especies alienígenas. Junto a Wyle y Patton, también destacan actores como Moon Bloodgood, Connor Jessup, Drew Roy y Doug Jones, que contribuyen a una historia donde la supervivencia humana se mezcla con alianzas inesperadas y misterios sobre cuál es el verdadero propósito de la invasión.

Y ahora que ha vuelto al catálogo de Netflix, tenemos una nueva oportunidad para (re)descubrirla.

