El actor de Sentry en el Universo Marvel promete que 'Vengadores: Doomsday' no será un simple festival de cameos. Es lo mínimo que puede pedirse a una película

Llegados a este punto del Universo Cinematográfico de Marvel, me es harto complicado sentir un mínimo de emoción ante cualquier anuncio referente a la franquicia de la factoría Disney. ¿Significa esto que no tenga cierta curiosidad por ver qué sale de 'Vengadores: Doomsday'? Ni mucho menos, especialmente tras leer las palabras de Lewis Pullman en una entrevista con Esquire en la que promete que la película será... eso, una película.

Una película

El actor, que dio vida a Sentry —Bob para los amigos— en la inesperadamente sólida 'Thunderbolts' —'Los Nuevos Vengadores' para los amigos—ha dejado caer que, pese a la cantidad absurda de superhéroes de diferentes formaciones que aparecerán en el largometraje, 'Doomsday' no será un festival de cameos sin ton ni son, con todos los involucrados teniendo un mínimo de desarrollo.

Se trata de volver al origen de los arquetipos humanos sobre los que se construye nuestro arte. Cada personaje tiene su momento para desarrollar sus propias dimensiones. Los hermanos Russo hicieron eso muy bien. No quieren a nadie simplemente ahí sentado en el fondo. Se tomaron muy en serio la responsabilidad de tener reunidos a algunos de los mejores actores del mundo. Hay muchos emparejamientos muy emocionantes; muchos fans estarán entusiasmados. Es muy divertido soñar con ello. ¿Qué pasaría si A y B trabajaran juntos? ¿O si B y D lo hicieran? Podrás ver muchas de esas fantasías hacerse realidad.

Si algo hay que conceder a los Russo es que su tratamiento de personajes en 'Vengadores: Endgame' y, sobre todo, en una 'Vengadores: Infinity War' con un punto de vista tan inesperado como lúcido centrado en el villano —o no tan villano— de la función, fue de lo más inspirado. De seguir por esa misma línea, tal vez terminemos encontrando una cinta que reivindicar sin la boca pequeña dentro de la, en líneas generales, caótica y decepcionante Saga del Multiverso.

¿Cuesta creer que la nueva cinta de los Vengadores no tendrá momentos de fan service con algún que otro rostro conocido apareciendo solo para arrancar gritos y aplausos de los aficionados más acérrimos? Sin duda, especialmente si tenemos en cuenta que a los Vengadores originales debemos sumar la presencia de los mencionados Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos, toda la tropa de Wakanda y, además, la de unos X-Men que llegarán al MCU por la puerta grande.

Veremos en qué acaba todo esto el próximo 18 de diciembre de este 2026.

