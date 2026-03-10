"Hay más que contar de John Rambo". Sylvester Stallone anuncia la nueva película de uno de sus personajes más icónicos

Sylvester Stallone se aproxima ya a los 80 años, pero no se puede decir que no esté en forma: además de tener serie de éxito ('Tulsa King'), sigue adelante con su reality ('La familia Stallone'), tiene bajo la manga franquicias de éxito como 'Creed' y ha aprendido el placer de producir sin necesidad de salir delante de la cámara. Es precisamente eso lo que hará en la nueva entrega de uno de sus personajes más legendarios: ¿Queréis conocer cómo empezó Rambo? ¿No? Pues mala suerte.

No siento las piernas

El propio Sly ha subido un vídeo a redes sociales anunciando que 'John Rambo' ya está en producción, y que se tratará de una precuela de la primera parte. Sí, en España llamamos 'John Rambo' ya a la cuarta parte, así que tendrán que inventarse otra fórmula para estrenarla. En este caso, el héroe de las anteriores entregas aquí será solo productor ejecutivo, y su lugar delante de las cámaras lo ocupará Noah Centineo ('A todos los chicos de los que me enamoré', 'Street Fighter').

La labor de dirección -y esto es lo que, personalmente, más me tranquiliza- la tomará Jalmari Helander, conocido por la fantástica 'Sisu' y su secuela. Vamos, que nadie duda de que vaya a haber unas escenas de acción espectaculares. Podemos plantearnos, eso sí, qué demonios va a contar la película si precisamente el trauma de Rambo era lo que llevaba 'Acorralado', pero tendremos que esperar para saberlo: de momento, lo único que se puede asegurar es que acaba de empezar el rodaje en Bangkok.

En el vídeo que ha compartido, Stallone afirma que "Rambo ha formado una gran parte de mi vida y mi carrera. Pero hay más que contar: está la precuela, el inicio, y eso es lo que vamos a traer. No podría estar más emocionado". El director, por su parte, ha afirmado "Cuando tenía once, vi 'Acorralado' por primera vez, y cambió mi vida. Rambo no es solo una película para mí, siguió conmigo mientras crecía y fue una influencia definitoria por la que quise convertirme en director (...) Este es el Rambo básico, crudo y real, una historia de supervivencia sobre resistencia, persisstencia y la pérdida de la inocencia. Es un honor dar forma a este próximo capítulo con profundo respeto por el personaje y su legado, y llevar al público al origen del viaje de John Rambo". En 2027, veremos el resultado. Cruzad los dedos.

