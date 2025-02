La serie de Sylvester Stallone que está arrasando es la secuela secreta de "una de mis mejores películas". Y también uno de los mayores fracasos de su carrera

Puede que en el cine no le vaya muy bien últimamente a Sylvester Stallone, ya que 'Los Mercenarios 4' fue tal fracaso que podemos dar la franquicia por muerta. Sin embargo, la cosa cambia en la pequeña pantalla, pues la temporada 2 de 'Tulsa King' lleva mucho entre lo más visto de SkyShowtime. La sorpresa ahora ha sido que el actor ha vinculado esa serie con una película protagonizada por él mismo a la que tiene mucho cariño.

"¡Digamos que es una precuela!"

La película en cuestión es 'Get Carter', nueva versión de la cinta homónima protagonizada por Michael Caine en 1971 que Stallone encabezó hace 25 años. Dicho título fue uno de los mayores fracasos comerciales de su carrera, ya que costó 63 millones de dólares y apenas recaudó 14, lo cual no impidió que el actor dijese que era la película más infravalorada de todas las que ha protagonizado.

Stallone ha vuelto ahora a la carga al conectar 'Get Carter' con 'Tulsa King', dos títulos entre los que no existe ningún vínculo real. No obstante, Stallone no ha dudado en decir en su cuenta de Instagram que su personaje allí fue clave para prepararse para dar a Dwight Manfredi en la serie creada por Taylor Sheridan:

Es curioso que hace 25 años estaba actuando en una de mis Mejores películas, la infravalorada 'Get Carter', y ahora que lo recuerdo, ¡parece que me estaba preparando inconscientemente para interpretar a Dwight Manfredi en 'Tulsa King' 25 años después! ¡Digamos que es una precuela!

Seguro que más uno sentirá curiosidad por recuperar o volver a ver 'Get Carter', y la buena noticia es que está disponible en streaming. Eso sí, en este caso tendréis que recurrir a Netflix para poder verla.

