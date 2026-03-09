Nada te prepara para la experiencia de ‘Pillion’. Deseo y sumisión sostienen la comedia romántica más sensacional de la temporada

El fenómeno de ‘Cincuenta sombras de Gray’ tuvo un efecto claro para llevar a la conciencia popular el concepto del sadomasoquismo, pero también lo supo blanquear de manera que fuese poco escandaloso para su público y también objeto de ridículo para los que no querían entrar. Desde entonces el erotismo en pantalla ha ido en cierto modo continuando su sensualidad matizada o ha querido responder a ello.

Encontrar el punto correcto que tenga exploración genuina y no sensacionalismo es complicado, porque hablamos de una práctica en cierto modo extrema y complicada de procesar desde fuera. Es más fácil caer en algo que, de tan cómodo, trivialice la práctica, o que se pase de rosca. Pero algo como ‘Pillion’ encuentra el grado adecuado para explorarlo sin dejar de lado al público.

Ir de paquete

Porque dentro de su imagen provocadora, la película debut de Harry Lighton es una sorpresa en todos los aspectos que entra sin miramientos en la mezcla de deseo con sumisión, y consigue una historia apetecible para el público en el proceso. Harry Melling y Alexander Skarsgård protagonizan esta experiencia sensacional que está ahora en carteleras.

En ella Melling da vida a Colin, un hombre homosexual introvertido y con pocas emociones en su vida hasta que conoce a Ray, un imponente motero. Para su sorpresa, Ray se interesa por él, aunque para mantener una relación donde Colin debe ser completamente sumiso y alterar su vida para cumplir ciegamente órdenes.

Material de bomba de relojería que Lighton se toma con la adecuada dosis de humor negro y cariño por sus personajes. La película toma la perspectiva del personaje de Melling para entrar en este mundo con cierto grado de curiosidad, e ir entendiendo poco a poco la dinámica que mantiene con una figura impenetrable emocionalmente. En cierto modo, se atreve a ir allí donde algunos han echado en falta que les llevase la nueva ‘Cumbres borrascosas’.

‘Pillion’: ven por el shock, sorprendente por lo tierno

Sus actores están fantásticos para poder establecer una relación que funcione, que de aristas a los personajes y también aterrice el arriesgado tono que propone el director. Skarsgård entiende por completo su trabajo en esta película, comiéndose con presencia cada fotograma y que sus intenciones sean directas aunque siempre teniendo que ser descifradas. Melling, por su parte, está extraordinario llevando la introversión de su personaje y esa mezcla de sensaciones contradictorias al meterse en este mundo y esta relación, explorando la complicada línea de encontrarse a uno mismo cuando se está renunciando a autonomía y aparentemente a la dignidad.

‘Pillion’ es una película que te invita a entrar por el shock, pero te termina sorprendiendo con la ternura con la que va desmontando tus expectativas. Es raro llamarla una comedia romántica, pero no escama tampoco porque no resulta laborioso entrar en su mezcolanza tonal. Consigue algo muy único y también accesible, sin por ello tener que suavizar nada de lo que quiere tratar. Es encomiable, y una de las películas de lo que llevamos de año.

