"Va a necesitar mucha terapia". El protagonista y el creador de 'El joven Sherlock' explican su final y qué nos espera en la temporada 2

Ocho episodios y nos ha dejado un poco con ganas de más en lo que el primer gran caso de 'El joven Sherlock' ha sido resuelto dejando todavía un gran interrogante por resolver. La serie de Prime Vide respaldada por Guy Ritchie ha ofrecido un misterio la mar de entretenido y un final trágico. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

Después de la gran revelación de que Beatrice Holmes (Holly Cattle) no solo está viva sino que trabaja codo con codo con su padre Silas (Ralph Fiennes) en ese desarrollo de agente nervioso capaz de ganar guerras, ahora es el turno de Sherlock (Hero Fiennes Tiffin), Moriarty (Dónal Finn) y compañía de sabotear el plan maestro y detener al villano y secuaz de una vez por todas.

Algo que se hace de un modo trágico. En una escena que recuerda y prácticamente evocaría de no ser por el escenario a 'El problema final', en el que Arthur Conan Doyle presentaba el enfrentamiento definitivo entre Holmes y su némesis Moriarty en las cascadas de Reichenbach, se produce un forcejeo parecido.

Al querer evitar que ni Shou'an (Zine Tseng) ni Bea ejecuten a Silas, Sherlock se pone en medio. Momento en el que Silas forcejea un poco con él antes de precipitarse al vacío con un sabía que me querías. De esta manera, esta muerte marca los compases últimos de la primera temporada, que muestra además el comienzo de la fisura vía desconfianza entre Sherlock y James. El primero, con una misteriosa llave en su poder; el segundo, con una fórmula que debería estar destruida.

Tragedia grecobritánica

Se crea así un germen de lo que ha de venir. Para el creador de la serie y showrunner Matthew Parkhill, hay un paralelismo entre la traición de Silas y la relación entre Moriarty y Sherlock y eso, junto a todo el tema de Beatrice, impulsa el carácter hiper obsesivo del detective. Según el creador de la serie Matthew Parkhill:

«La pérdida de una hermana solo para descubrir que era [falso], no puedo pensar muchos cosas que sean más descorazonador que eso. Me ayudó a responder la pregunta de por qué se convierte en esta persona algo rara, excéntrica y emocionalmente desapegada cuando es mayor.»

«Va a necesitar mucha terapia», bromea Hero Fiennes Tiffin hablando para ScreenRant, «si alguien puede sobrevivir a eso, ese es Sherlock.» El actor está bastante de acuerdo que estas circunstancias son las que moldean al Sherlock que conocemos todos: «Si descubres que tu realidad ha sido totalmente distorsionada, ¿cómo no te vas a volver alguien que hiper analiza todo en tu vida?», declara en GoldDerby.

Volviendo a la muerte de Silas. Parkhill asegura que, si bien hubo mucha gente intentando convencerle de que no matase al personaje, para él era inevitable este destino debido al factor "tragedia griega" que hay insuflado en toda la trama familiar. Como también inevitable era la traición de Bea. Según declara en Variety:

«Está esa frase que Moriarty dice en esa maravillosa escena de cena en el episodio 8, que simplemente adoro. Dice "Esta no es una riña, es una tragedia griega". Hay elementos de eso, absolutamente. Recuerdo que Joe se fijó en eso cuando hablamos sobre todo esto. Beatrice hace lo que hace al final [traicionar a Silas] porque sabe, en su corazón, que ha dado toda su vida a este cabrón y aún así sabe que al único que de verdad quería que siguiera sus pasos era Sherlock. Sherlock, el chico de oro, y le vuelve loca porque haga lo que haga, nunca será esa persona.»

Ahora para la temporada 2, ya tenemos un pequeño cliffhanger con una llave que podría ser la clave para entender aún más las motivaciones de Silas para montar todo este plan de años. Algo que será, valga la redundancia, clave para la posible temporada 2:

«Si volvemos, la llave es primordial en la temporada siguiente, por lo que no hablaré sobre eso porque sería regalar un spoiler incluso antes de que hagamos la temporada, lo que sería extraño. Mycroft sabe que con estas cosas Sherlock es como una polilla yendo hacia la llama y sabe que se avecinan problemas por ese camino por lo que dice "Hemos tenido suficiente. Déjalo estar". Es su modod de decir, "por favor para" proque sabe que si Sherlock se mete en problemas, ¿quién le va a sacar? Mycroft.»

Si bien la serie no está renovada todavía, el creador asegura que ya la tiene completamente trazada y que tiene plan para varias temporadas. Eso sí, no esperemos tener a Sherlock y a Moriarty evolucionando demasiado hacia el estatus de némesis ya que, según el autor, le quitaría la gracia a la dinámica a lo 'Dos hombres y un destino' que ha intentado establecer.

