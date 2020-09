17 Sherlock Holmes no tan "elementales" para sumergirnos en el universo de Sir Arthur Conan Doyle tras 'Enola Holmes'

Desde que Sir Arthur Conan Doyle publicase en 1887 la primera aventura de su eterno detective asesor Sherlock Holmes bajo el título de 'Estudio en escarlata', sus personajes e historias se han adaptado con infinidad de formatos, tonos, repartos e historias en todos los medios habidos y por haber; desde cine y televisión a cómics, pasando por videojuegos e, incluso, radionovelas.

El reciente estreno de 'Enola Holmes' en Netflix, además de ofrecer una refrescante aproximación al universo detectivesco sherlockiano, ha demostrado que los personajes de Conan Doyle son carne de cañón para reinterpretaciones y versiones entre lo variado y lo casi imposible.

A continuación os propongo un viaje a través de 17 títulos —desde clásicos cinematográficos indiscutibles a rarezas animadas para televisión— con los que sumergirnos en la mitología del personaje desde los puntos de vista más originales, disparatados y, por qué no decirlo, demenciales —alguno de ellos no tiene desperdicio— que podamos llevarnos a la boca. Huelga decir que he dejado fuera referentes como la espectacular 'Sherlock' de BBC o 'Elementary' por ser demasiado comunes y, hasta cierto punto, respetuosos con el canon dentro de la innovación.

¡El juego está en marcha!

'Las aventuras de Shirley Holmes' ('The Adventures of Shirley Holmes', 1996)

Creación: Ellis Iddon, Phil Meagher, Susin Nielsen

Reparto: Meredith Henderson, John White, Annick Obonsawin, Blair Slater, Chris Humphreys, Sarah Ezer

Si nuestra excusa para dar forma a esta lista de recomendaciones es 'Enola Holmes', qué mejor modo de empezar que con otra versión en clave femenina dirigida a un público adolescente, en este caso en forma de serie. Las cuatro temporadas de 'Shirley Holmes' nos trasladan a Canadá de la mano de la nieta del bueno de Sherlock, que tendrá que investigar diferentes misterios y enfrentarse a su archienemiga Molly Hardy —horrendo juego de palabras para imitar la fonética de "Moriarty"— a lo largo de 52 episodios. Atentos a la participación puntual de un jovencísimo Ryan Gosling en el capítulo 'The Case of the Burning Building'.

'Miss Sherlock' (2018)

Creación: Jun'ichi Mori

Reparto: Yûko Takeuchi, Shihori Kanjiya, Ken'ichi Takitô, Tomoya Nakamura

Sin abandonar el panorama televisivo, nos trasladamos a tierras niponas para presentaros a 'Miss Sherlock'; una excéntrica versión del clásico de Sir Arthur Conan Doyle que cambia de género al mítico detective para transformarlo en Sarah Selly, detective asesora que se ganó el apodo de "Sherlock" en su infancia, pero que comparte personalidad y peculiaridades con el Holmes que todos conocemos. Misterios autoconclusivos y entretenimiento japonés de calidad.

Crítica en Espinof: 'Miss Sherlock': HBO nos trae la sorprendente versión japonesa del detective, una serie que se beneficia de sus singularidades

'Sherlock Holmes en el siglo XXII' ('Sherlock Holmes in the 22nd Century', 1999)

Creación: Phil Harnage

Reparto: Jason Gray-Stanford, John Payne, Akiko Morison, Viv Leacock, Jennifer Copping

Si las aventuras de corte sherlockiano pueden ambientarse en cualquier otro lugar del mundo alejado de la corona británica... ¿por qué no iban a hacerlo en otra época? Esta es precisamente la premisa de 'Sherlock Holmes en el siglo XXII', serie de animación de 1999 que resucita al detective para ponerle a resolver misterios en... el siglo XXII, por supuesto. Una rareza de DiC Entertainment tan sorprendente por su propuesta como por la anticuada animación 3D que mostraba con orgullo hace veinte años.

'El moderno Sherlock Holmes' ('Sherlock Jr.', 1924)

Dirección: Buster Keaton

Reparto: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton, Ward Crane, Erwin Connelly, Jane Connelly

Del siglo XXII viajamos a comienzos del XX de la mano de ese genio llamado Buster Keaton, que dirigió y protagonizó en 1924 este exquisito mediometraje mudo de espíritu meta y rebosante de toda la magia que se asocia a su autor. En él, Keaton da vida a un proyeccionista que anhela convertirse en detective, y que termina introduciéndose en la película que está proyectando tras quedarse dormido para ponerse en la piel de Sherlock Junior. Una pieza tan encantadora como brillante.

'La vida privada de Sherlock Holmes' ('The Private Life of Sherlock Holmes', 1970)

Dirección: Billy Wilder

Reparto: Robert Stephens, Colin Blakely, Geneviève Page, Christopher Lee, Clive Revill, Tamara Toumanova

Nada más que una joya del séptimo arte podría salir de la combinación de un director de la talla de Billy Wilder y un trío protagonista compuesto por Robert Stephens, Colin Blakely y Christopher Lee dando vida a Sherlock Holmes, el Dr. Watson y Mycroft Holmes respectivamente. Unos diálogos para enmarcar, una puesta en escena exquisita y un tono cómico para enmarcar.

Crítica en Espinof: 'La vida privada de Sherlock Holmes', la mutilada obra maestra de Billy Wilder

'Sin pistas' ('Without a Clue', 1988)

Dirección: Thom Eberhardt

Reparto: Ben Kingsley, Michael Caine, Jeffrey Jones, Lysette Anthony, Paul Freeman, Nigel Davenport

Todos estamos acostumbrados a seguir las aventuras de Holmes y Watson tal cual dicta el canon de las escrituras de Sir Arthur Conan Doyle, pero, ¿qué pasaría si diésemos un giro de 180 grados a la concepción de sus personajes? Esto es precisamente lo que propuso Thom Eberhardt con 'Sin pistas', en la que el doctor Watson es el mejor detective del mundo, y Sherlock Holmes se presenta como poco más que un zoquete. Magníficos Ben Kingsley y Michael Caine como dúo protagonista.

Crítica en Espinof: 'Sin pistas', elemental querido Holmes

'VeggieTales: Sheerluck Holmes and the Golden Ruler' (2006)

Dirección: Mike Nawrocki

Reparto: Phil Vischer, Mike Nawrocki, Jim Poole, Tim Hodge, Matthew Ward

'VeggieTales' es una serie de largometrjaes de animación CGI en las que, a través de personajes con forma de vegetal antropomórfico, se narran historias que promueven valores y enseñanzas relacionados con la cultura y moral cristianas. En medio de este delirio, a los creadores del proyecto Phil Vischer y Mike Nawrocki les pareció buena idea transformar a Sherlock Holmes y al doctor Watson en un pepino y un tomate, y el resultado no tiene desperdicio.

'Sherlock Gnomes' ('Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes', 2018)

Dirección: John Stevenson

Reparto: Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Dexter Fletcher

Es de lógica aplastante que si el bueno de Sherlock se reconvirtió en un pepino en el año 2006, el siguiente paso era que adoptase la forma de un enano de jardín. Al menos, esto fue lo que pensó John Stevenson cuando dirigió en 2018 esta secuela de 'Gnomeo y Julieta', en la que el mismísimo Johnny Depp se puso en la piel cerámica del detective británico. Sencilla, efectiva, para toda la familia, y con un repertorio de voces envidiable en su versión original.

'Sherlock Holmes' ('Sherlock Hound', 1984)

Dirección: Hayao Miyazaki, Kyosuke Mikuriya

Reparto: Taichirô Hirokawa, Kôsei Tomita, Yôko Asagami, Chikao Ohtsuka, Hiroshi Masuoka

Después de pepinos y gnomos, es el momento de ponernos manos a la obra con las versiones animales del detective de Baker Street, encabezadas por este genial anime, coproducido entre la cadena italiana RAI y Tokyo Movie Shinsa, y capitaneado por el mítico Hayao Miyazaki y Kyosuke Mikuriya. Una delicia con un toque steampunk y una notable animación que disfrutar a lo largo de sus 26 episodios —¡disponibles en el catálogo de Filmin!—

En Espinof: 'Sherlock Holmes', Nostalgia TV

'Basil, el ratón superdetective' ('The Great Mouse Detective', 1986)

Dirección: John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener

Reparto: Vincent Price, Barrie Ingham, Val Bettin, Candy Candido, Eve Brenner

Acabemos con las versiones no-humanas de Sherlock Holmes con este clásico Disney —mi favorito indiscutible— titulado 'Basil, el ratón superdetective'. Ratones, murciélagos, una animación maravillosa, y un homenaje entrañable a Basil Rathbohe, legendario actor que dio vida al famoso detective en los años 30 y 40, redondean una genialidad animada de gigantes del medio como John Musker y Ron Clements.

Crítica en Espinof: Disney: 'Basil, el ratón superdetective', de Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener y John Musker

'El secreto de la pirámide' ('Young Sherlock Holmes', 1985)

Dirección: Barry Levinson

Reparto: Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward, Anthony Higgins, Susan Fleetwood, Freddie Jones

Con 'El secreto de la pirámide', Barry Levinson dio forma a uno de los entretenimientos familiares más lúcidos y brillantes de la prolífica década de los 80 bajo la forma de una aventura iniciática para el joven Sherlock Holmes y su nuevo amigo Watson. Para el recuerdo queda el caballero medieval de la vidriera, considerado el primer personaje digital fotorrealista integrado en acción real.

Crítica en Espinof: 'El secreto de la pirámide', fundamental

'Holmes & Watson' (2018)

Dirección: Etan Cohen

Reparto: Will Ferrell, John C. Reilly, Lauren Lapkus, Rob Brydon, Kelly MacDonald, Rebecca Hall

Recibió palos descomunales por parte de la crítica especializada, ganó cuatro premios Razzie —incluyendo peor película y dirección—, y a nivel de público tampoco es que tuviese una acogida demasiado calurosa, pero no hay duda de que ver a dos grandes como Will Ferrell y John C. Reilly dar rienda suelta a su vis cómica en la piel de dos desquiciados Sherlock Holmes y el doctor Watson es un auténtico placer.

Crítica en Espinof: 'Holmes y Watson': divertida, fallida y merecedora de mucho más amor del que ha recibido

Las 'Sherlock Holmes' de Guy Ritchie (2009, 2011)

Soy un férreo defensor de la visión espídica, macarra, excéntrica y pasada de vueltas que Guy Ritchie y Robert Downey Jr. proyectaron sobre un Sherlock Holmes al que ahora se le da tan bien resolver enigmas imposibles como partir caras a puño descubierto. El carisma de su protagonista —y de un Jude Law impecable como John Watson—, la electrizante realización marca de la casa Ritchie y una trama lo suficientemente interesante —incluyo su secuela, pese a los pedradas que me puedan caer por ello— hacen a 'Sherlock Holmes' y su secuela dos versiones tan libres como recomendables.

Crítica en Espinof: 'Sherlock Holmes', los personajes de Conan Doyle renacen de manos de Guy Ritchie

'House' (House, M.D., 2004)

Creación: David Shore

Reparto: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Olivia Wilde

Si alguien me preguntase en frío cuál es mi serie favorita, es más que probable que mi respuesta inmediata fuese 'House'; una adaptación no declarada de los escritos de Sir Arthur Conan Doyle ambientada en el mundo médico con un tratamiento de personajes excepcional, una forma sobresaliente y ocho temporadas apasionantes que culminan en un final perfecto para una de las parejas más mágicas de la televisión de los últimos años.

En Espinof: Diciendo adiós a 'House': el Dr. House y sus locuras

'Los misterios del auténtico Sherlock Holmes' ('Murder Rooms: Mysteries of the Real Sherlock Holmes', 2000)

Dirección: Paul Marcus, Paul Seed, Tim Fywell, Simon Langton

Reparto: Ian Richardson, Sean Wightman, Robin Laing, Dolly Wells, Aly Bain, Ralph Riach, Charles Dance

Compuesta por cinco TV Movies autoconclusivas, esta miniserie británica producida por BBC nos sumerge en el universo Holmes pariendo de una premisa de lo más interesante, según la cual Sir Arthur Conan Doyle se inspiraría en su tutor durante su época de estudiante de medicina en Edimburgo para crear a su famoso detective literario. Un solvente reparto made in Britain redondea una de las mejores propuestas alternativas para disfrutar de una serie de relatos 100% Sherlock Holmes... sin Sherlok Holmes.

'Moriarty the Patriot' ('Yūkoku no Moriarty', 2020)

Dirección: Kazuya Nomura

Reparto: Makoto Furukawa, Chiaki Kobayashi, Takuya Sato

Vamos cerrando la lista con una alternativa radicalmente opuesta a lo que hemos estado recopilando hasta el momento, dejando a Holmes a un lado para centrarnos en su archienemigo James Moriarty. Esto es precisamente lo que hace Kazuya Nomura en esta adaptación al anime del manga homónimo escrito por Ryōsuke Takeuchi y Hikaru Miyoshi, que explora en forma de precuela la juventud del infame genio que da título a la obra. Su estreno está revisto para el 11 de octubre de este mismo 2020.

'Holmes & Watson. Madrid Days' (2012)

Dirección: Jose Luis Garci

Reparto: Gary Piquer, José Luis García Pérez, Leticia Dolera, Víctor Clavijo, Carlos Hipólito, Manuela Velasco

Y para cerrar nuestro compendio, la rareza entre rarezas. Una 'Holmes & Watson. Madrid Days' dirigida por Jose Luis Garci que podría definirse como un sueño febril a medio camino entre un sketch de 'Muchachada Nui' y una obra de teatro low cost, protagonizado por un Gary Piquer que vida a un Sherlock imposible en un mundo en el que las viviendas sólo tienen tres paredes y carecen de techos. Imprescindible para completistas.

Crítica en Espinof: 'Holmes & Watson. Madrid Days', El caso de Juanito el Charcutero