Steven Spielberg recupera en Netflix la magia que hizo grande a 'Jurassic Park'. 'Los Dinosaurios' es estupenda y deja con ganas de más

Aunque no sea una nueva entrega de 'Jurassic Park', la nueva serie documental de Netflix 'Los dinosaurios' está producida por Steven Spielberg, el director que revolucionó el cine de dinosaurios en 1993. Él es quien se encarga de supervisar esta serie que recorre más de 170 millones de años de historia prehistórica, desde el Triásico hasta la extinción en el Cretácico.

Por eso es tan especial, particularmente para los fans de la serie de ciencia ficción, porque es una propuesta que llega en un momento muy curioso. Hasta ahora, la franquicia ha seguido expandiéndose con películas, series, videojuegos y merchandising durante más de tres décadas, pero ninguna producción ha logrado igualar la magia de la cinta original. Justamente por eso, esta docuserie funciona casi como una alternativa que no es ficción ni busca repetir la fórmula del blockbuster, pero que sí recupera la fascinación por estas criaturas gigantes desde un enfoque más científico y espectacular.

El legado de los dinosaurios

La historia comienza cuando Michael Crichton imaginó en los años 80 un relato sobre científicos que recreaban dinosaurios en un laboratorio. Aquella idea terminó convirtiéndose en la novela 'Jurassic Park', publicada en 1990, que posteriormente Spielberg adaptó al cine y rápidamente se convirtió en una película que transformó la industria para siempre.

Desde entonces, la franquicia ha crecido de una manera descomunal, con seis películas más, series de animación, cómics, videojuegos y todo tipo de productos derivados. Sin embargo, muchas de las entregas recientes se han alejado del espíritu que hizo única a la original, y la saga lleva tiempo intentando recuperar la magia que la convirtió en un fenómeno cultural.

Por eso, aunque Spielberg no tenga intención de dirigir otra película de la saga, su implicación en 'Los dinosaurios' se agradece, porque es una especie de regreso indirecto del cineasta a este universo, aunque sea desde el terreno del documental.

Un documental monumental

La serie está producida por Amblin Documentaries y Silverback Films, responsables también de 'La vida en nuestro planeta', y cuenta con la narración de Morgan Freeman. Apenas tiene cuatro episodios de unos 45 minutos, donde se reconstruye la evolución de los dinosaurios utilizando efectos visuales avanzados creados con la ayuda de Industrial Light & Magic, el mismo estudio que revolucionó el CGI en 'Jurassic Park'.

El resultado es una docuserie que apuesta por la precisión científica sin renunciar al espectáculo visual. Los dinosaurios vuelven a la vida mediante animación digital y recreaciones realistas, mostrando cómo luchaban por sobrevivir en un mundo brutal donde las especies surgían, evolucionaban y desaparecían constantemente. Para los fans de Spielberg y de los documentales de naturaleza es quizá lo más cerca que estaremos de volver a ver al director regresando al mundo de los dinosaurios.

