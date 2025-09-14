'Street Fighter', todo lo que sabemos sobre la nueva película basada en la legendaria saga de videojuegos de lucha

Quién nos iba a decir que, en un 2025 que nos está dejando una cosecha de producciones originales para babear, uno de los proyectos en pleno proceso de cocción que más miradas está atrayendo sea la nueva adaptación a la gran pantalla de 'Street Fighter', la eterna saga de videojuegos de lucha de Capcom que volverá a probar suerte en el cine después de los flojos intentos previos —sí, puede que sea icónica, pero la de 1994, buena, lo que se dice buena, no es—.

Ahora que la producción de Legendary y Paramount ha marcado el 16 de octubre del próximo 2026 como su fecha de estreno y que ya ha perfilado un reparto interesantísimo y de lo más variopinto, es un momento perfecto para ir recopilando todo lo que sabemos sobre ella. ¡Hadouken!

Cuándo se estrena 'Street Fighter'

Como decía en el párrafo anterior, 'Street Fighter' llegará a las salas de cine de todo el mundo el 16 de octubre de 2026. Salvo sorpresas de última hora, sus responsables tienen el tiempo suficiente como para poner el mimo necesario y hacer justicia a la obra de Takashi Nishimaya y Hiroshi Matsumoto de una vez por todas —las ovas animadas son lo más decente que ha dado el periplo audiovisual de la IP—.

Reparto y protagonistas de 'Street Fighter'

La cosa se pone interesantísima cuando hablamos del reparto de 'Street Fighter', que reúne a wrestlers de la WWE, artistas multidisciplinares, actores expertos en artes marciales, intérpretes emergentes e, incluso, cómicos. El plantel de luchadores quedará tal que así:

Noah Centineo es “Ken Masters”

Andrew Koji es “Ryu”

Callina Liang es “Chun-Li”

Joe “Roman Reigns” Anoa’i es “Akuma”

David Dastmalchian es “M. Bison”

Cody Rhodes es “Guile”

Andrew Schulz es “Dan Hibiki”

Eric André es “Don Sauvage”

Vidyut Jammwal es “Dhalsim”

Curtis “50 Cent” Jackson es “Balrog”

Jason Momoa es “Blanka”

Orville Peck es “Vega”

Olivier Richters es “Zangief”

Hirooki Goto es “E. Honda”

Rayna Vallandingham es “Juli”

Alexander Volkanovski es “Joe”

Kyle Mooney es “Marvin”

Mel Jarnson es “Cammy”

El director de 'Street Fighter'

En abril de 2023 se anunció que los derechos de 'Street Fighter', que por aquél entonces celebraba su 35 aniversario, habían sido adquiridos por la gente de Legendary Entertainment, el estudio tras el MonsterVerse, 'Pacific Rim', la trilogía de 'El caballero Oscuro' de Christopher Nolan o la 'Dune' de Denis Villeneuve. No fue hasta un año más tarde cuando el proyecto comenzó a dar señales de vida con el anuncio de sus directores.

Estos no fueron otros que los hermanos Philippou, los YouTubers reconvertidos en cineastas que nos han puesto el estómago del revés con sus dos largometrajes estrenados hasta la fecha bajo los títulos de 'Háblame' y 'Devuélvemela'. Pocos meses más tarde, los australianos se bajaron del barco, dejando una vacante abiertas que se cubrió este verano de 2025, cuando el experto en comedia Kitao Sakurai —'The Eric Andre Show'— se subió al barco como capitán.

Por otra parte, la cinta contará con un guión perfilado por Dalan Musson, que nos ha dado una de cal y otra de arena con la catódica 'Falcon y el Soldado de Invierno' y con una 'Capitán América: Brave New World' que, sinceramente, es mejor olvidar. La dirección de fotografía correrá a cargo de Ken Seng, DP de 'Deadpool', 'Project X' o 'Terminator: Destino oscuro'.

La historia de 'Street Fighter'

Afortunadamente no tenemos que tirar de especulaciones, porque 'Street Fighter' tiene una escueta sinopsis oficial que reza tal que así:

"Ambientada en 1993, los alejados Street Fighters Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados.Y si no lo hacen… ¡FIN DE LA PARTIDA!".

Tráilers, imágenes y póster

