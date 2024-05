'Street Fighter' tiene una nueva película en marcha con los directores de 'Háblame'. En 2016 demostraron ser el mejor fichaje para el trabajo con un fan film espectacular

A pesar de ser una de las sagas de videojuegos de lucha más consolidadas en la industria y de contar con una trayectoria de nada menos que 36 años, las adaptaciones de 'Street Fighter' al medio cinematográfico en acción real han sido tan escasas como deficientes en líneas generales. La animación, eso sí, ha tratado mucho mejor la obra que debutó en 1987 bajo el ala de Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto, todo sea dicho.

La última vez que disfrutamos de las aventuras de Ryu, Ken y compañía en un largometraje live action fue en 2009, cuando Andrzej Bartkowiak estrenó su pobre 'Street Fighter: La leyenda'. Pero la gente de Capcom no ha perdido la esperanza en brindarnos la película que merece el fandom, y ya ha puesto en marcha una nueva producción que cuenta con un dúo de directores perfecto para el trabajo.

Háblame de Street Fighter

Logo de la nueva película de Street Fighter

Estos son los hermanos Danny y Michael Philippou, que debutaron en el largometraje el pasado 2022 con la magnífica cinta de terror 'Háblame'; un fichaje de lo más peculiar y, aparentemente, aleatorio, pero que tiene todo el sentido del mundo cuando nos fijamos en la trayectoria del dúo de cineastas y, más concretamente, en el brutal canal de YouTube que les catapultó a la fama bajo el nombre de RackaRacka.

Entre sus múltiples locuras, entre las que se encuentran majaderías como 'Selling Riley Reid's BATHWATER!' o las virales piezas de acción protagonizadas por Ronald McDonald —la que le enfrenta a la mascota de Wendy's es increíble—, figura un cortometraje titulado 'Real Life Street Fighter' que les acredita como la mejor opción para hacerse cargo de la nueva piedra de la franquicia que, por cierto, compartirá logotipo con el videojuego —lo cual, puede que de forma infundada, aumenta la confianza en ella—.

Los tres minutos que dura la pieza, además del cachondeo, la violencia y la mala leche habitual en el contenido de los Philippou, vuelven a demostrar su buena mano a la hora de planificar, rodar y montar la acción. Los VFX funcionan perfectamente —recordemos que no deja de ser un fan film—, los stunts son realmente sorprendentes y la guinda en el pastel reventando un coche a golpes deja entrever cariño por la saga.

Desde luego, no sorprende lo más mínimo que un fan film saque los colores a algunas grandes producciones de Hollywood ya no en lo técnico —que, en ocasiones, también sucede—, sino a la hora de capturar las esencias de las IP que adaptan y ofrecer experiencias diferentes y más arriesgadas a los fans. Como muestra, ahí tenemos el Bootleg Universe de Adi Shankar, con maravillas como 'The Punisher: Dirty Laundry', 'Venom: Truth in Journalism' y, especialmente, el genial 'Power/Rangers' dirigido por Joseph Kahn.

Por el momento, los Philippou, que han asegurado tener la oportunidad de "crear algo que nadie haya visto antes", continúan sumergidos en la fase de preproducción de una 'Street Fighter' producida por Legendary Entertainment y que, a día de hoy, aún no cuenta con una fecha de estreno sobre la mesa. Sólo queda encender una velita para que el tren no descarrile y podamos ver el espíritu RackaRacka en pantalla grande.

