Quentin Tarantino tiene nuevo proyecto, se estrenará en 2027 y estará repleto de "portazos, pantalones caídos e identidades equivocadas"

Puede que Quentin Tarantino no esté muy por la labor de decidir cuál será su décimo y, a priori, último largometraje. Pero por suerte se está dedicando a algo más que soltar exabruptos día sí y día también utilizando el altavoz que se le ponga delante —ya sean sobre cine o, desgraciadamente, no—, y su último proyecto se alinea a la perfección con las intenciones que ha manifestado durante los últimos meses: dedicarse durante una temporada al teatro.

El Tarantino más teatral

Hoy, después de que The Daily Mail lanzase los primeros detalles al respecto, la gente de Variety ha confirmado que el cineasta ha escrito y está trabajando en llevar a los escenarios lo que se ha descrito como "una farsa británica a la antigua" que tiene previsto su estreno en el West End londinense a lo largo de 2027, con la temporada otoñal como objetivo final para su puesta en marcha definitiva.

La obra en cuestión, cuyo libreto es 100 % original y que por el momento no tiene título, tendría la forma de una comedia de enredo con un fuerte componente de humor físico que, según el Daily Mail, estará repleta de "portazos, pantalones caídos e identidades equivocadas". Pero lo más interesante de todo es que no se descarta que Tarantino tire de agenda y reclute a un buen puñado de estrellas estadounidenses para perfilar su reparto.

Además de con este proyecto, Quentin Tarantino ha estado bastante ocupado recientemente, con su 'The Movie Critic' guardada en un cajón, con su regreso a la interpretación en 'Only What We Carry', con la dirección de una escena descartada de 'Kill Bill' en el videojuego 'Fortnite' y con la escritura de 'The Adventures of Cliff Booth', el spin-off de la magnífica 'Érase una vez en... Hollywood' que llegará a Netflix bajo la batuta de David Fincher a finales de este año.

Por lo pronto, solo queda esperar cuál será el próximo movimiento del realizador lejos de las tablas y si, de una vez por todas, termina quedándose con una idea para perfilar el colofón de su trayectoria en el séptimo arte.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025