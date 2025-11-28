Quentin Tarantino no estrenará la escena inédita de 'Kill Bill' en cines. En su lugar, se asegurará de que todos los jóvenes la vean en 'Fortnite'

Los que ya peinamos canas tendemos a subestimar el poder de 'Fortnite' o 'Roblox' en el mundo del cine y el entretenimiento actual. No en vano todos los blockbusters y franquicias quieren aparecer, de una manera u otra, en ambos juegos, creando una especie de caja gigantesca de juguetes donde Homer Simpson puede disparar a Jason Voorhees mientras Scooby Doo mira desde una esquina. Pero es que, además de llamar la atención con simples skins, las productoras están empezando a utilizarlo como cine alternativo para la Generación Alpha y Z.

Quentin Fortnitino

A estas alturas, todos sabemos que el director, cuya décima película seguimos esperando como agua de mayo, va a lanzar este año 'Kill Bill: The whole bloody affair', una película que juntará las dos entregas en una película de cuatro horas que añadirá una escena de anime inédita además de un intermedio de 15 minutos. La cosa es que el estreno de esta escena no llegará exclusivamente en cines americanos el 5 de diciembre, sino, precisamente... en 'Fortnite'.

Tal y como informan en Vulture, 'Kill Bill' estrenará el capítulo no filmado centrado en Yuki, la hermana de Gogo Yubari. Será este domingo 30 de noviembre a las ocho de la tarde en España, y si quieres verlo antes que nadie tendrás que ir al menú del juego, bajo la pestaña "Descubrir". No hay mucha excusa: 'Fortnite' es gratuito y está disponible para todas las consolas actuales además de para PC. Y ya que estás, te puedes ganar un par de victorias magistrales, ¿por qué no?

Además, habrá un buen puñado de skins de 'Kill Bill', una de ellas (la de Yuki) gratuita. De hecho, los americanos que hayan comprado una entrada para la película pueden subir un código que les valdrá para desbloquear el traje de Gogo Yubari. Y si después de todo esto aún piensas "Qué tontería" cada vez que una película anuncia una colaboración con 'Fortnite', quizá vaya siendo hora de actualizarse.

En Espinof | Todas las películas de Quentin Tarantino ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2025