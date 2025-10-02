Quentin Tarantino cumple su sueño con 'Kill Bill'. La estrenará en cines como una sola película completa, y con escenas inéditas para los fans

Todo el mundo sabe por qué 'Kill Bill' está dividida en dos volúmenes: Quentin Tarantino quería que fuera una película completa, pero Harvey Weinstein, el hombre que veía el cine como los perros miran a la carne, le sugirió (guiño, guiño) dividirla en dos partes. Fue la opción correcta, porque, si no, tendría que haber cortado escenas cual Uma Thurman con katana y al final habríamos tenido una película mutilada. Han pasado más de 20 años y ahora, por fin, el director estrenará la película tal y como la soñó... con un aliciente extra.

¡Aquí llega la novia!

El 5 de diciembre en Estados Unidos (aún sin fecha confirmada en España, si es que llega a estrenarse) es el día que los fans de Tarantino deberían marcar con rojo en su calendario, porque 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' es, según el director, la forma en la que hay que verla, tal y como leemos en Variety: "Estoy muy contento de dar a los fans la posibilidad de verla como una película. La mejor manera de verla es en el cine en glorioso 70mm o 35mm. ¡Sangre y tripas en una pantalla grande en toda su gloria!".

Eso sí, no esperes ver las dos películas pegadas, porque habrá cambios: el cliffhanger de la primera parte y el resumen de la segunda se eliminarán, mientras que Tarantino añadirá una secuencia animada de siete minutos y medio totalmente inédita hasta ahora. Si eso no te lleva al cine, pocas cosas lo conseguirán.

Hasta ahora, 'Kill Bill' ha recaudado un total de 330 millones de dólares en taquilla y son auténticas películas de culto modernas, pero esta era una espinita clavada para el director desde que editó esta versión allá por 2011. Desde entonces, ha estado metida en un cajón esperando el momento perfecto para su estreno. Ese momento ha llegado. Y siempre apetece volver a ver a Uma Thurman, katana en mano, acabando con todo el que pilla por el camino. ¡Que continúe la fiesta!

En Espinof | 20 años de una de las grandes películas de acción del siglo XXI. Venganza con artes marciales y western que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores películas de 2025