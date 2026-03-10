Nunca había visto o leído 'One Piece', pero la serie de Netflix me conquistó y la temporada 2 sigue siendo una gozada

Primero fue uno de los manga más famosos de todos los tiempos y luego se convirtió en un anime de lo más exitoso, pero lo cierto es que mi primer contacto real con 'One Piece' no llegó hasta la serie en imagen real que Netflix estrenó en 2023. Y quedé encantado con ella, deseando además que se lanzase una temporada 2 que finalmente llega a la plataforma este 10 de marzo de 2026.

Sorprende que Netflix haya decidido lanzar estos ocho nuevos episodios de 'One Piece' un martes, pero ahí quizá tenga algo que ver el hecho de que en Estados Unidos, Canadá y Japón podrán ver también los dos primeros capítulos en cines, lo que habrá sido más fácil de conseguir siendo ese día de la semana. Sea cual sea el caso, lo realmente importante es que las aventuras de Luffy y compañía siguen siendo una gozada.

'One Piece': diversión con personalidad

Obviamente, el arranque de esta temporada 2 de 'One Piece' está marcado por la llegada de nuevos personajes y por la creciente importancia de otros, que Smoker, interpretado por un Callum Kerr que parece estar canalizando su Jensen Ackles interior, ya tuvo una breve aparición al final de la primera. Eso no supone para nada una ruptura en el vibrante ritmo de la serie, pues en todo momento está marcada por un sentido de la aventura envidiable.

Es cierto que el primer episodio tiene bastante de nuevo de inicio y que incluso sus protagonistas acaban zarpando literalmente buscando una nueva aventura, pero es un buen arranque, sobrado de acción y que ya empieza a poner las primeras semillas de cara a lo que vendrá después. Eso va a más en el segundo, que a simple vista parece una misión autocontenida, y en el tercero es cuando ya se terminan de poner todas las cartas encima de la mesa.

Es así como 'One Piece' vuelve a demostrar su habilidad para equilibrar la necesidad de ofrecer suficiente diversión con voz propia en un único episodio y al mismo tiempo ir desarrollando el nuevo objetivo de los Sombreros de Paja. Es un equilibrio clave para que la serie no resienta, siendo algo que se extiende a muchos otros aspectos de la serie.

Dados sus orígenes, 'One Piece' era una serie que visualmente podría haber sido un desastre absoluto o que simplemente haya momentos tan ridículos que saquen al espectador de lo que sucede en pantalla. Pese a mi muy limitado conocimiento al respecto, tengo claro que esos diseños tan particulares son un forma clara de ser fieles a lo que ideó Eiichirō Oda, pero la clave está en no pasar una línea de la que luego no haya marcha atrás posible.

Por mi parte, creía que los poderes de Luffy iban a ser el principal problema, pero la serie ha sabido manejarlos con soltura en todos loas aspectos. Y nunca está de más lo genial que resulta Iñaki Godoy en el personaje, porque puede que cuando más disfrute sea cuando veo a Zoro lucir sus habilidades con la espada -y en el tercer episodio hay una tremenda batalla en la que Mackenyu tiene la oportunidad de volver a lucirse en ese punto-, pero el verdadero alma de todo es el Luffy de Godoy.

Sí es verdad que hay algunos momentos un poco digitales de más, sobre todo en el segundo capítulo y en lo referente la criatura sobre la que gira la historia, pero tampoco es algo que haga daño a la vista. Y es que esa tendencia al exceso juega a su favor en líneas generales, dándole además un look totalmente distintivo con respecto al resto de series de la plataforma.

Eso también se traduce en una tan variopinta como simpática galería de personajes secundarios. No creo que ninguno vaya a motivarme tanto como Buggy -su energía a lo Team Rocket del anime de 'Pokemon' pero con una mayor dosis de peligrosidad me fascina, tal y como puede volver a verse en el primer capítulo de esta temporada 2-, pero se nota la atención al detalle incluso en algunos que simplemente aparecen en una o dos escenas

Dicho esto, es perfectamente posible que esas señas de identidad generen rechazo en algunos espectadores, pero para el resto va a ser un plus en una serie cuya única debilidad relativa es ya algo habitual en las series de Netflix -episodios demasiado largos pero temporadas demasiado cortas-. Por lo demás, me lo pasé pipa con la primera entrega y con la segunda me ha vuelto a pasar lo mismo. Ojalá la ya confirmada temporada 3 no tarde tanto en estrenarse.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025