'Hoppers' abraza la teoría del Universo Compartido Pixar, pero al mismo tiempo lo ha volado todo por los aires

Si alguna vez habéis buscado algo de Pixar en Internet, seguro que os han aparecido publicaciones hablando sobre la Teoría Pixar. O sea, la línea de tiempo que, haciendo un truco de birbibirloque, puede encajar todas las producciones del estudio en una misma historia del mundo. ¿'Cars' es el pasado de 'Monstruos SA'? Hay quien lo cree a pies juntillas. La mayor parte de los integrantes de Pixar lo dejan a un lado afirmando que son solo rumores y jueguecitos de Reddit, pero 'Hoppers' acaba de demostrar que hay algo más.

Ojo: No hay spoilers a partir de ahora, pero sí puedes reventarte un gag que quizá quieras descubrir. ¡Avisados quedáis!

Entre castores y perretes

El director de la película, Daniel Chong, ya advirtió de que "Hay un easter egg al final de la película donde hay referencias a seis películas de Pixar en una sola toma". Eso sí, también afirmó que no tenía ni idea de cuál era la teoría y puede haberla hecho saltar por los aires. Después de ver la escena, la ha trastocado de manera definitiva, dando, además, alas, a la teoría de la conspiración más cuqui de todo Internet.

En la película, como se ha desvelado en Polygon, Mabel y las profesoras están delante de una pizarra con ideas para futuros experimentos, y en ella se puede leer "Collar de perro parlante" junto con su composición y un pequeño boceto de Dug (el perro de 'Up'), un gato artificial de compañía (que acabaría siendo Sox en 'Lightyear') y "¿Robot limpiador de algún tipo?" junto con un boceto de 'Wall-E'. Pero hay más.

También podemos ver "¿Y si enseñamos a perros a volar? ¿Demasiado lejos? Demasiado lejos" (también de 'Up'), el boceto de un cerebro humano pasado al interior de un coche (referencia obvia a 'Cars'), otro de los robots de 'Wall-E' y, finalmente, un boceto mediante el que vemos cómo los gritos pueden convertirse en energía utilizable para dar electricidad. ¿Os suena de algo? Efectivamente, de 'Monstruos S.A'. Habrá que esperar a que la película salga en alta definición para comprobar exactamente todo lo que pone, pero, desde luego, los seguidores de esta línea de tiempo unificada Pixar tienen que estar revolucionados.

Esto confirma, por ejemplo, que 'Lightyear' no es, como se pensaba, una película dentro del universo (o sea, una que los personajes podrían ir a ver) y que 'Cars' no transcurre en un universo alternativo, como algunos afirmaban. Vamos, que 'Hoppers' ha pasado a ser la piedra angular de la Teoría Pixar y lo ha saltado todo por los aires. ¿Quién pensaba que un castor iba a tener tanto poder?

