El récord más insólito de la historia de los Óscar es de un mexicano: Alejandro González Iñárritu ha conseguido algo que ningún otro director ha logrado

Este domingo se celebra la gala de entrega de la 98ª edición de los Óscar, unos galardones con mucha historia. Eso se traduce en récords de todo tipo, pero hay uno especialmente insólito que está en manos de un cineasta mexicano, ya que Alejandro González Iñárritu mantiene una racha sencillamente insuperable con una carrera ya suficientemente longeva: todos sus largometrajes han conseguido al menos una nominación a los premios que entrega la Academia de Hollywood.

El récord sin precedentes de Iñárritu

El debut en el largo de Iñárritu tuvo lugar con 'Amores perros', la cual fue reconocida con una candidatura en la categoría de película de habla no inglesa. El galardón se lo llevó 'Tigre y dragón', pero fue el inicio de una racha que todavía sigue en pie seis largometrajes después.

Ya en 2003 estrenó '21 gramos', que logró dos nominaciones, mientras que 'Babel' se hizo con seis, llevándose además para casa el premio a mejor banda sonora para Gustavo Santaolalla. Con 'Biutiful' tuvo que conformarse con dos nominaciones sin premio, pero luego encadenó sus dos películas más reconocidas por la Academia.

Iñárritu tocó el cielo con 'Birdman', pues logró 9 nominaciones y 4 premios, incluyendo los de mejor guion, dirección y película. Tres premios para Iñárritu que ya eran todo un logro, pero es que al años siguiente volvió a reinar en la categoría de mejor dirección gracias a 'El renacido' -otro tremendo logro, pues solamente otros dos directores lo han conseguido-. De hecho, el largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio arrasó con 12 nominaciones, pero finalmente sólo consiguió 3 estatuillas.

Iñárritu incluso se permitió el lujo de ganar un Óscar especial en 2018 gracias al cortometraje 'Carne y arena', pero personalmente creía que su buena racha iba a llegar a su final con 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'. Sin embargo, la película que hizo para Netflix acabó consiguiendo una nominación en la categoría de mejor fotografía. Eso sí, el galardón fue finalmente para James Friend por su trabajo en 'Sin novedad en el frente'.

Ahora la gran duda está en saber si logrará continuar su buena racha con 'Digger', su esperadísima primera colaboración con Tom Cruise que llegará a los cines el 2 de octubre de 2026. Mucho me sorprendería que sea entonces cuando esta histórica racha llegue a su fin.

