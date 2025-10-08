"Va a sorprender al mundo". Tom Cruise ha fascinado tanto a Alejandro G. Iñárritu que ya la califica como la relación más increíble que ha tenido en un rodaje

A estas alturas no es ningún secreto que Tom Cruise, después de terminar 'Misión Imposible', quiere retomar su carrera como actor que va más allá de la acción en el punto que la dejó hace ya años. Y para ello ha confiado en Alejandro G. Iñárritu, cuya nueva comedia, que se estrenará en 2026, ya se ha terminado de rodar... aunque aún no tiene título. Solo sabemos dos cosas: que se ha rodado en glorioso VistaVision y que, aparentemente, se lo han pasado pipa.

La "G" es de "Genial"

Uno podría esperar que la lucha en el rodaje haya sido digna de titanes entre dos personas, Cruise e Iñárritu, acostumbradas a controlar cada detalle de sus rodajes. Sin embargo, tal y como ha declarado el director en IndieWire, todo ha ido como la seda con la mayor estrella de Hollywood: "Fue la relación más increíble, inesperada, dulce y amable que jamás he tenido en un set". Saltar de un avión en marcha con un paracaídas en llamas, quieras que no, ablanda a cualquiera.

Sus modales, su comprensión, su pasión y su integridad, y la manera en que se prepara. Adora el proceso. Hacer películas ha sido su vida durante 40 años. Nunca he visto a nadie tan devoto. Estaba feliz por compartir esa pasión con él. Y al mismo tiempo construímos una increíble relación de confianza mutua. Va a sorprender al mundo. La gente va a ver algo completamente nuevo. Estaba bendecido, y no solo él, sino el resto del reparto: Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman y Jesse Plemons. Nos lo pasamos de locos.

Lo último que vimos de Iñárritu fue su obra masturbatoria 'Bardo', que todos hicimos bien en ignorar, pero no podemos olvidar que hablamos del director de 'Amores perros', 'Birdman', 'Babel' o 'El renacido': lo que Cruise puede hacer en sus manos (y rodando en 35 mm) es una incógnita que estamos deseando solucionar.

