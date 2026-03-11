HOY SE HABLA DE
La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ya ha introducido a un futuro miembro de los Sombrero de Paja antes de tiempo, y es mucho más que un simple cameo

La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ya ha introducido a un futuro miembro de los Sombrero de Paja antes de tiempo, y es mucho más que un simple cameo

La tripulación de Luffy irá sumando más miembros a lo largo de la Grand Line, pero no esperaba ver a este tan pronto

One Piece
Se ha hecho de rogar, pero tras más de dos años de espera la segunda temporada de 'One Piece' ha levado anclas oficialmente. En los nuevos capítulos vemos a Luffy y su tripulación preparándose para dejar el East Blue y meterse de lleno en la búsqueda del One Piece y, como ya demostró la primera temporada, la serie de Netflix tiene mucho a su favor sabiendo muchos de los sucesos que están por venir en la historia. 

¡Atención! A partir de aquí van spoilers de la segunda temporada de 'One Piece'

Volvamos un poquito atrás...

La primera temporada ya nos introdujo algunos detalles y personaje de la historia antes de tiempo, pero la segunda ha ido un paso más allá presentando a un futuro miembro de los Sombrero de Paja mucho antes de cuando tocaba. 

La presencia de Brook era algo que podíamos esperar. Ya en la primera temporada se escuchó de fondo la tonadilla de "El sake de Binks", pero con el capítulo centrado en la ballena Laboon muchos fans esperábamos que hubiera alguna que otra referencia a los piratas Rumbar.

Piratas Rumbar

Cincuenta años antes de que Luffy pasase por los Cabos Gemelos, los piratas Rumbar, la antigua tripulación de Brook, iniciaron su aventura por la Grand Line. Por desgracia, Laboon era una ballena muy joven y temían que no pudiera enfrentarse a este mar tan peligroso, por lo que la dejaron al cuidado de Crocus con la promesa de regresar a por él en algún momento.

La historia de Laboon es como un puñetazo en la garganta, y durante el flashback en el que se revela podemos ver a los piratas Rumbar en toda su gloria y jolgorio, cantando el famoso "El sake de Binks" a todo ritmo. Pero la segunda temporada de 'One Piece' no nos ha dejado solo una silueta o una risilla de fondo para referenciar a Brook, directamente nos lo ha mostrado.

Brook

El actor camerunés Martial T. Batchamen ha sido el encargado de encarnar a Brook en el live action de 'One Piece'. Anteriormente se le ha visto en 'El último refugio' y 'Lootere', pero su aparición como Brook sin duda va a ser una de las más sonadas de su carrera. 

Además de clavar el característico "Yohohoho" del músico, la serie de Netflix también ha recreado una de las secuencias más tiernas de la historia de Brook, con él tocando el violín frente al ballenato. Una escena muy emotiva que es mucho más que un cameo y que ha presentado de manera muy especial a uno de los futuros miembros de la tripulación de Luffy, aunque aún queden muchas temporadas por delante antes de volver a cruzárnoslo. 

Brook Y Laboon

El que la serie de Netflix juegue con tanta ventaja le permite marcarse este tipo de escenas tan especiales, hilando los acontecimientos de miedo antes de tiempo. Los fans del manganime saben que Brook no aparecería hasta la saga de Thriller Bark, donde ya Eiichiro Oda nos revelaría su conexión con Laboon. Aunque, teniendo este conocimiento en la manga, tiene mucho sentido que el live action de 'One Piece' vaya adelantando estos detalles cuando tocan. 

Ahora nos queda esperar y ver si la serie de Netflix llega hasta Thriller Bark, y si Batchamen continuará siendo Brook cuando eso pase. Por ahora ha hecho un trabajo encantador, y se puede decir que la voz le acompaña de miedo.

