Se hundieron con 'Cowboy Bebop', se redimieron con 'One Piece' y ahora quieren probar suerte con un nuevo live action de anime: en marcha una adaptación de 'Samurai Champloo'

A pesar de que tenía todos los elementos para salir de miedo y los primeros avances de 'Cowboy Bebop' prometían traer por fin una adaptación a acción real bien hecha. Pero ya sabemos que fue un desastre mayúsculo que Netflix canceló sin miramientos, así que cuando se anunció que Tomorrow Studios se encargaría del live action de 'One Piece' saltaron las alarmas por todos lados.

¡Otra oportunidad, otra oportunidad!

Ahora se puede decir que Tomorrow Studios se ha redimido y que 'One Piece' les ha salido bastante redonda, porque la recién estrenada segunda temporada está teniendo muy buena acogida e incluso está renovada para una tercera temporada. Así que ahora les queda quitarse otra espinita de encima: contentar a Shinichirō Watanabe.

Toca pasar página con 'Cowboy Bebop', porque ese barco ya ha zarpado y se ve que no hay forma de recuperarlo. Pero ahora le toca el turno a otro gran anime de Watanabe, 'Samurai Champloo'.

Como confirman desde Variety, los productores Marty Adelstein y Becky Clements han conseguido convencer a Watanabe para darles otra oportunidad, aunque esta vez el director estará más involucrado en el proceso creativo y es muy posible que quieran intentar un enfoque similar a 'One Piece', que cuenta con la supervisión de su creador, Eiichiro Oda.

"Hemos aprendido la lección", dijo Adelstein. "Tener al creador allí para dar su bendición a la creación es muy importante."

Por ahora el live action de 'Samurai Champloo' está en una fase muy temprana de desarrollo y aún sigue buscando casa, aunque desde Tomorrow Studios confirman que ya están en negociaciones con varias cadenas. Viendo que Netflix se quiere afianzar como la casa del anime y sus adaptaciones en acción real, no debería sorprendernos si esta nueva versión de 'Samura Champloo' también termina en la plataforma.

