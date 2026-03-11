HOY SE HABLA DE

Fue uno de los animes más taquilleros de 2025, pero ahora 'Chainsaw Man' se prepara para echar el cierre. Adiós a Denji tras un último capítulo de manga

Tatsuki Fujimoto confirma el final de 'Chainsaw Man', pero hay quien se agarra a otra posible continuación

Chainsaw Man
Aunque parecía que andaba de capa caída, en 2025 tuvimos un auténtico renacer para ‘Chainsaw Man’, especialmente después de que la película del Arco de Reze  fuera uno de los bombazos del año midiéndose casi cara a cara con el fenómeno de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'

Parecía que Denji solo traía alegrías a sus fans (al menos fuera de las páginas y la pantalla), pero ahora Tatsuki Fujimoto nos ha dejado con un jarro de agua fría confirmando el final de su manga.

¿La despedida definitiva? 

Así se ha confirmado con la publicación del capítulo 231 del manga, en el que ha llegado por sorpresa el anuncio de que el siguiente capítulo de 'Chainsaw Man' será el último. Fujimoto está listo para echar el cierre, y podemos despedirnos definitivamente de la serie el próximo 25 de marzo.

Viniendo de un manga guarrete, violento y salvaje, no esperaba que la película de 'Chainsaw Man' fuese una de las más emotivas del año
En Espinof
Viniendo de un manga guarrete, violento y salvaje, no esperaba que la película de 'Chainsaw Man' fuese una de las más emotivas del año

El capítulo 232 de 'Chainsaw Man' se publica en Japón en Shonen Jump+, pero a nivel internacional podremos seguirlo a través de Manga Plus. Ahora bien, no es la primera vez que Fujimoto pone fin a 'Chainsaw Man', y tampoco tiene por qué ser la última. 

Técnicamente, nos encontramos en la segunda parte del manga. La primera se publicó entre 2018 y 2020 en la revista Weekly Shonen Jump, y lo que está en publicación desde 2022 es 'Chainsaw Man 2'... Así que no habría que descartar que Fujimoto se esté guardando un as en la manga y preparando una tercera parte, porque este final tan abrupto ha pillado a muchos fans por sorpresa.

Chainsaw Man Anime

Aunque quizás sí que está listo para decir adiós a esta historia después de ocho años trabajando en ella y quiera centrarse en un manga nuevo (o descansar un poquito). Por lo menos ya tenemos asegurada la segunda temporada del anime de 'Chainsaw Man', así que por el momento tampoco es un adiós para siempre.

