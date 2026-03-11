En 2 días, abre la nueva 'The Office' en Aguascalientes y su protagonista ama tanto la serie original que casi rechaza el papel: "No quería ser partícipe de esa masacre"

16 versiones después, la que sea probablemente la comedia más adaptada internacionalmente vuelve a la carga con una nueva versión. Este próximo viernes Prime Vide estrena 'La oficina', la versión mexicana de, lo han averiguado, 'The Office'.

Una versión en la que nos meteremos en el día a día del departamento regional de Jabones Olimpo en Aguascalientes, donde los donde los colaboradores tendrán que soportar los dolores de cabeza de trabajar en una compañía familiar teniendo como jefe a Jerónimo Ponce III, heredero legítimo y gerente regional del imperio jabonero, quien no está capacitado para dirigir la empresa.

Olimpia o ensucia

Fernando Bonilla es el protagonista de esta nueva adaptación de 'The Office' que, de hecho, es la segunda realizada en Latinoamérica después de la versión chilena. O la tercera si contamos la brasileña ('Os aspones'). Un Bonilla que reconoce que no lo tenía nada claro cuando se enteró de que se iba a hacer una versión patria de la serie, ya que idolatra la versión británica.

Tanto es así que estuvo a punto de rechazarla, pero le insistieron desde la agencia. Así lo reconoció en rueda de prensa:

«Lo primero que se me cruzó por mi cabeza cuando me enteré de que se iba a hacer una versión mexicana de 'La oficina' [fue que sería] un escenario catastrófico. El mismo que la mayoría de las personas, supongo, tuvieron cuando se enteraron. Supuse que la iban a hacer pedazos. Tanto así que cuando me llegó el casting, mi primer impulso fue no hacerlo y mi agencia fue la que me empujó a asistir. Yo no quería ser partícipe de esa masacre porque la versión original, la versión británica, es un referente indiscutible en el humor, el tipo de comedia que consumo y que me gusta hacer. No quería ser cómplice de su asesinato.»

Sin embargo, más allá de la insistencia por parte de sus agentes, Bonilla empezó a ver que el mero hecho de ficharle a él ya implicaba que no iba a ser «la versión hegemónica televisiva mexicana que había previsualizado» y que pronto comprobó cómo todo el trabajo que habían volcado en la serie hacía que «en esa cocina todo empezase a oler a lo que tenía que oler.» Por lo que, pese a su reticencia inicial asegura estar muy satisfecho con el resultado.

Junto a Bonilla, el reparto cuenta con Elena del Río, Fabrizio Santini, Edgar Villa, Alexa Zuart, Alejandra Ley, Armando Espitia, Paola Flores, Areli González, Guillermo Quintanilla, Juan Carlos Medellín, Arturo Vinales, Quetzalli Cortés, Rodrigo Suárez y Erika de la Rosa, entre otros.

En esta ocasión es Gaz Alazraki ('Club de cuervos') el responsable de la serie junto a su asociado Marcos Bucay, quien ejerce de showrunner. 'La oficina' cuenta con una primera temporada de 8 episodios.

