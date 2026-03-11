"Creía que me moría". Marisa Jara actualiza su estado de salud después de la primera emergencia médica de 'Supervivientes 2026'

No había muchas dudas, y aún así 'Supervivientes 2026' está demostrando ser una apisonadora en su primera semana en televisión. La primera emisión del formato del martes, 'Supervivientes. Tierra de nadie' fue otro éxito de audiencias, liderando la noche con 15,8% de cuota y 929.000 espectadores y consiguiendo una holgada distancia con la segunda opción, la serie 'En tierra lejana' (12.3%) en Antena 3.

Desde luego ha sido un programa movidito, que además incluyó la primera evacuación por emergencia médica de la edición. En los últimos compases del programa Marisa Jara empezó a sentir un intenso dolor abdominal, y pese al apoyo de los compañeros este no cesó. En su llegada el doctor consideró que lo mejor sería tratarla en una clínica fuera de la isla. En la misma gala, Ion Aramendi conectaba con la cabaña médica donde ha sido atendida, y hacía un pequeño recuento por su tortuoso paso por el programa en apenas unos días.

"Estoy sobrepasada, la verdad. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro. Vine con gripe, con placas; el día que me tiré del helicóptero y ayer tuve un dolor de endometriosis brutal que creo que, solo las mujeres que lo sufren saben lo que es y es que creía que me moría del dolor".

Aunque el cuidado profesional ha ayudado, la concursante admitía tener aún la barriga inflamada y estar llena de dolor. "Estar aquí es duro, pero con dolores ya te puedes imaginar". Pese a todo, era recibida con un aplauso cuando sentenciaba que quería seguir en el programa. Por su parte el equipo médico ha asegurado al programa que ya está todo bien.

La gala también sorprendió a los espectadores con la primera gran discusión por un robo de comida. Alex Ghita era pillado por el programa robando comida hasta en tres ocasiones. Imágenes de la discordia que luego decidía enseñar al resto de concursantes, rompiendo una regla del programa de no mostrarle grabaciones a los concursantes que hasta ahora se había mantenido.

En Espinof | Después de 30 años, Esperanza Gracia deja de dar el horóscopo en televisión. "Hay un momento determinado en el que el mundo cambia"

En Espinof | Ver Youtube en la televisión mientras almuerzas es ahora peor que nunca. La plataforma sigue apretando las tuercas con su política de anuncios