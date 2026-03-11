'¡La novia!' incluye una escena post-créditos antes de lo habitual y un guiño final al origen literario: "No es violencia que perpetúe más violencia"

La nueva película '¡La novia!' acaba de estrenarse en cines y muchos espectadores se preguntan si merece la pena quedarse hasta el final de los créditos. Inspirada en el clásico 'La novia de Frankenstein', que a su vez bebe de la novela 'Frankenstein', la historia traslada el mito del monstruo a un nuevo contexto: el Chicago de los años treinta. La película está protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, que están acompañados por un reparto que incluye a Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz.

Según la sinopsis oficial, en este contexto, el científico pionero Dr. Euphronious resucita a una joven asesinada para que sea compañera del monstruo de Frankenstein. Lo que viene a continuación supera cualquier cosa que ninguno de los dos pudiera haber imaginado. Y lo cierto es que el metraje no solo incluye una escena adicional, sino que no la encontramos en el lugar habitual.

Un último detalle

La película sí incluye una escena extra, aunque no está situada al final de los créditos como ocurre en muchas producciones actuales. Concretamente, la escena llega aproximadamente 30 segundos después de que comiencen los créditos finales y tiene una duración aproximada de 45 segundos. Tras ese momento adicional, los créditos continúan con normalidad hasta terminar.

La breve secuencia se centra en el detective Wiles, interpretado por Peter Sarsgaard, que observa una inquietante escena que amplía algunos elementos del mundo criminal que rodea la historia.

Durante la escena, se ve a un grupo de mujeres tatuando el rostro del jefe de la mafia Lupino tras la explotación y abuso generalizados de las trabajadoras sexuales de la ciudad. Pero Gyllenhaal enfatiza en esta entrevista que las mujeres no continúan el ciclo de violencia matando a Lupino; en lugar de eso, le dejan a la fuerza el tatuaje del labio característico de la Novia para dejar su marca.

"Me encanta el final de las mujeres con Lupino... él recibe su merecido y Wilds ayuda, pero no le matan. Le tatúan la cara como a la Novia. No es violencia que perpetúe más violencia."

Después de la escena, la película continúa con el resto de los créditos finales. Sin embargo, cuando estos terminan hay un pequeño detalle adicional: se escucha la risa de Mary Shelley, un guiño final al origen literario de la historia.

