Meses después ser nominada al Óscar con merecimiento, se estrena en streaming uno de los mejores thrillers del año

La riqueza del cine brasileño, así como la estabilidad y libertad de su población, fueron trastocadas enormemente por factores como la dictadura militar así como presión imperialista externa. A veces para rebelarse contra ellas lo mejor ha sido emplear con astucia las armas del cine extranjero como logra hacer ‘El agente secreto’ (’O Agente Secreto’).

Espías clandestinos

Nominada a 4 premios en los últimos Oscars celebrados, además de triunfadora en Cannes con premios a la mejor dirección y mejor actuación masculina, este thriller brasileño es una de las mejores películas de lo que llevamos de año. Wagner Moura da una interpretación estelar en la película de Kleber Mendonça Filho que ya se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar Plus.

Marcelo regresa a la área de Recife intentando mantener en todo momento secreta su identidad e incluso su presencia en la zona. Su proceder persigue esquivar la persecución de antiguos enemigos con mucho poder y conexión con la dictadura militar del país, así como proteger a su hijo con el que busca reencontrarse.

Las referencias al cine americano por parte de Mendonça se plasman desde el ritmo interno a lo literal. El uso de la cámara y el tono tienen mucha herencia de ese thriller paranoico del Nuevo Hollywood de la misma época en la que tiene lugar la acción de la película, pero también los grandes estrenos estadounidenses marcan un poco la vida cotidiana y también clandestina de personajes alrededor de un cine.

El cineasta brasileño conecta bien lo cinematográfico con lo político en una película cargada de bastante rabia contra el caciquismo y las heridas que ha ido dejando la dictadura. Se rebela usando armas de fuera, aunque también un humor muy de su tierra en elementos tan estrambóticos como fascinantes de investigar.

Hay también emoción latente en una historia paralela del presente donde se reivindica el valor del registro apropiado para poder respetar debidamente la historia. ‘El agente secreto’ es una película rica además de valiente y entretenida en formas poco convencionales, haciéndola una de las obras más remarcables de este 2026.

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