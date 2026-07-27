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En agosto encadenaremos 6 semanas de la mejor acción de Prime Video. Doble ración de 'Reacher' con tráilers que no decepcionan

Alan Ritchson y Maria Sten nos van a hacer compañía durante los próximos meses

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Yo ya me estoy frotando las manos viendo que en un par de semanas llega la temporada 4 de una de las mejores series de acción en emisión. Prime Video estrenará los nuevos episodios de 'Reacher' el próximo 12 de agosto y aquí tenemos su tráiler.

De esta manera, ya podemos ver un avance de lo que le espera al exmilitar interpretado por Alan Ritchson en una temporada basada en 'Mañana no estarás', la 13ª novela de la saga de Lee Child. Después de que un encuentro en el metro salga terriblemente mal, Reacher es llevado a un juego complejo y letal que le enfrenta contra implacables enemigos de las más altas esferas.

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Sydelle Noel, Chris Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan y Kathleen Robertson son las principales incorporaciones al reparto de esta temporada 4, que cuenta nuevamente con Nick Santora como showrunner.

'Neagley' se emancipa

Pero no es el único tráiler que tenemos entre manos, ya que también han desvelado el de 'Neagley', el esperado spin-off protagonizado por, lo habéis acertado, Maria Sten como Frances Neagley, la compañera de fatigas de Reacher. Una serie que se estrenará acompañando al final de esta temporada 4 de la serie "padre", el 16 de septiembre.

En este spin-off, Neagley se entera de que un querido amigo del pasado ha fallecido en un accidente sospechoso. Momento en el que removerá cielo y tierra para intentar descubrir la verdad, lo que le llevará por un camino peligroso.

Junto a Sten, el reparto está formado por Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro y Damon Herriman. Alan Ritchson, además, hará su aparición como es debido. Nick Santora firma este spin-off junto a Nicholas Wootton.

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