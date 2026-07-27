'La Odisea' consigue lo imposible y se encamina sin problemas al Olimpo de la taquilla mientras todos esperan la llegada de Spider-man en un 2026 intachable

Corren malos tiempos tanto para los que estaban seguros de que 'La Odisea' se la pegaría en taquilla como para los que habían anunciado el final de las salas de cine tras un par de batacazos en 2025. Christopher Nolan ha vuelto por todo lo alto, sacando pecho, y lo mejor es que no está solo: la taquilla americana ya suma 5600 millones y hay una probabilidad altísima de que supere los 6000 millones tras el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day'. Vamos, que, parafraseando a Mark Twain, las noticias de la muerte del cine habían sido habían sido muy exageradas.

La odisea de conseguir entradas para 'La Odisea'

Es tremendamente inusual que una película mainstream pierda menos de un 30% de taquilla de una semana a otra, y más en una época como la actual, donde los primeros fines de semana suponen la mayoría de la recaudación. Sin embargo, 'La Odisea' ha conseguido mantenerse con 87 millones de dólares en la taquilla americana (podría ser más, ojo, cuando salgan los estimados totales), lo que supone unos 22.000 dólares por sala y un total de 639 millones en todo el mundo. O lo que es lo mismo: no solo superará a 'Oppenheimer', sino que se convertirá en la cuarta película que llegue a los 1000 millones de dólares en 2026.

Has leído bien: cuarta. Y es que tras 'Michael' y 'Super Mario Galaxy', por fin tenemos nueva campeona. 'Toy Story 5', tras mes y medio, ha conseguido superar la cifra, y sigue sumando sin problema en un verano que parece hecho para ella: de momento lleva 1022 millones, aguanta en el top 3 de la taquilla americana y no tiene visos de marcharse pronto, al contrario que el otro gran estreno de Disney, 'Vaiana', que aguanta en el puesto 2 por apenas medio millón de dólares respecto a 'Toy Story 5' y suma un total de 228 millones en todo el mundo. Recordemos que su presupuesto era de 250 millones en una catástrofe para su productora.

Aunque el resto del top 10 americano no parece que sea para tirar cohetes, lo cierto es que esconde agradables sorpresas: se esperaba más de 'Minions & Monsters', pero sigue dando amplios beneficios (411 millones frente a 80 millones de presupuesto); 'The invite' es un nuevo éxito indie de A24 (31 millones recaudados, suficiente para darla por amortizada); 'Posesión infernal: en llamas' salva la papeleta aún fracasando frente a la anterior (63,3 millones) y tanto 'Obsession' como 'El día de la revelación' se van despidiendo de las listas tras un rendimiento espectacular y normal, respectivamente.

Tan solo dos estrenos han conseguido entrar en la lista americana: 'Hadestown: The Musical' (literalmente una grabación de la obra de teatro homónima) ha alcanzado el cuarto lugar del pódium con 9,6 millones, y 'Motor City' ha tenido que conformarse con 1,6 millones. Teniendo en cuenta que ha costado 30 millones, el golpe ha sido duro e inmerecido para IFC. En todo caso, todos estos estrenos pasarán a un segundo plano cuando el próximo viernes irrumpa 'Spider-man: Brand New Day' en taquilla y se lo lleve todo por delante, incluyendo a Christopher Nolan. Se prevee que será el fin de semana más potente de todo el año, así que abrochaos los cinturones: se viene marea gorda.

En España, más odisea

Mientras tanto, en España, una vez acabado el Mundial, las aguas han vuelto a su cauce. Al igual que en Italia, donde 'La Odisea' ha repetido los mismos 10 millones de euros de semana a semana, en nuestro país ha igualado las cifras de la semana pasada (bueno, las ha superado en 13.000 euros) gracias a un domingo que ha ido, obviamente, mejor que el anterior. La película roza los dos millones de espectadores y, de hecho, la taquilla ha rozado este fin de semana el millón por sí misma al recaudar 8 millones de euros, a pesar de que el top 5 sigue siendo exactamente el mismo que el del último fin de semana, en el mismo orden.

O sea: en el puesto 2, 'Minions & Monsters'; en el 3, 'Vaiana'; en el 4, 'Toy Story 5'; y en el 5, 'Obsession'. Cuando en este país nos da por algo, nos da por algo fuertemente (de hecho, las dos entregas animadas han subido de recaudación respecto al fin de semana pasado). Esta semana tan solo tenemos dos novedades en el top 10: la española 'Tres de más' y la francesa 'El sueño americano', que ha metido un triple en el último momento con apenas 28.800 euros recaudados. Justo debajo está 'Backrooms', que justo esta semana, a punto de despedirse, ha conseguido su espectador un millón en España, un hito al alcance de muy pocas películas.

El resto de la taquilla está formado por viejas conocidas recogiendo migajas: 'Posesión infernal: En llamas', 'Haciendo amigos' y 'El día de la revelación', un Spielberg que ha demostrado que tiene capacidad de resistencia en verano. A nadie le pillará por sorpresa, pero la semana que viene apuntaremos a récord del año: verano, calor, vacaciones y 'Spider-man: Brand New Day', que aquí hará fin de semana largo (desde el miércoles 29) y a la que tan solo se han atrevido a enfrentarse cuatro películas de estreno.

A partir de aquí, tendremos una previsible calma chicha estival hasta el estreno, a finales de agosto, de 'El ser querido', lo último de Rodrigo Sorogoyen, la cuarta entrega de 'Tadeo Jones' y lo nuevo de Ridley Scott, 'La constelación del perro'. ¿Quién dijo que la taquilla iba a levantar el pie del acelerador hasta diciembre?

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