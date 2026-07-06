Casi una obra maestra. La película bélica con tal éxito que han hecho oficial su secuela apenas cuatro días después de estrenarse

Estos días se ha hablado bastante del pinchazo en taquilla de 'Minions and Monsters', pero hay otra película que está dando mucho de lo que hablar. Tanto es así que apenas han pasado cuatro días desde el estreno de 'Young Washington' hasta que se ha puesto en marcha oficialmente.

Un éxito arrollador

Todo eso se debe a que este biopic del primer presidente de Estados Unidos ha arrancado su andadura en los cines de ese mismo país con unos ingresos de 19,3 millones de dólares, lo que supone el tercer mejor lanzamiento de 3 días para una película de Angel Studios. Por delante solamente queda 'Sound of Freedom', con 19,6 millones para acumular luego 184,1 millones en territorio norteamericano, y 'David', que arrancó con 22 millones para un total de 80,38.

No parece probable que 'Young Washington' vaya a mantenerse tan bien como el thriller encabezado por Jim Caviezel, pero eso no quita para que todo apunte a que va a ser muy rentable para Angel Studios. Y es que esta épica película bélica solamente ha costado 20 millones de dólares.

No obstante, era evidente que el plan siempre tuvo que ser este, pues 'Young Washington' cubre la vida de su protagonista hasta 1775, justamente el año en el que comenzó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Lo realmente goloso de su historia empieza realmente ahí.

Eso sí, el público de Estados Unidos ha quedado tan impresionado con el resultado que le ha concedido una A en Cinemascore, lo que se supone la segunda más alta posible. Vamos, a las puestas de ser considerada una obra maestra por los espectadores que pasaron por taquilla para verla. Mucho menos entusiastas son los críticos, pues se conforma con un 58% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Escrita y dirigida por Jon Erwin, uno de los principales atractivos de 'Young Washington' es su reparto encabezado por el poco conocido William Franklyn-Miller, pero en el que participan rostros conocidos como Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer o Mary-Louise Parker.

En España podremos ver 'Young Washington' de la mano de A Contracorriente Films y SelectaVisión, pues su estreno en nuestro país está previsto para el 20 de noviembre de 2026. Será entonces cuando podamos juzgar por nosotros mismos si realmente es para tanto.

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