'007: First Light' demuestra que, mientras tengamos videojuegos, Denis Villeneuve puede tomarse el tiempo que quiera con su 'Bond 26'

Corren tiempos duros para los fans más entregados de 007. Ya han pasado cinco años desde que Cary Joji Fukunaga puso el punto y final a la era Craig con la fantástica, arriesgada e injustamente criticada 'Sin tiempo para morir' y, desde entonces, la longeva saga está pasando por una suerte de calvario para poner en marcha la nueva etapa del personaje creado por Ian Fleming que, como es comprensible, está alimentando algunos miedos entre los parroquianos.

Por un lado, la sombra del cambio de manos de la propiedad intelectual está siendo particularmente alargada, generando no pocas desconfianzas frente a la salida de la veterana productora Barbara Broccoli de la ecuación y, lo que es más importante, por la entrada de la Amazon MGM Studios de Jeff Bezos que parece tener voluntad de abrazar un modelo de explotación franquiciado que podría quemar al bueno de Bond tras más de seis décadas de largometrajes.

Por otro, el eterno proceso de casting para encontrar al nuevo James Bond y una lista de candidatos rumoreados que no termina de agradar por completo a todo el mundo —ahí está la directora de casting Debbie McWilliams para demostrarlo— están eclipsando el fichaje de un cineasta de primera línea como Denis Villeneuve para tomar las riendas del reinicio el próximo 2028.

100 % Bond, 100 % cine

Por suerte, donde no llega el cine, siempre —o casi siempre— llegará el videojuego, y la gente de IO Interactive ha demostrado que los devotos del espía británico estamos en muy buenas manos con su notable '007: First Light'. Un producto que captura al 100 % la esencia bondiana con una apuesta brillante en múltiples aspectos y que despunta tanto en lo estrictamente jugable como en su cariz puramente cinematográfico.

Ha llovido mucho —concretamente tres décadas— desde que pudimos disfrutar de esa obra maestra titulada 'Goldeneye' en Nintendo 64. En todo este tiempo, salvo aciertos puntuales, el paso de James Bond por el medio se ha traducido únicamente en algún que otro acierto puntual que reivindicar con la boca pequeña, pero ahora, el estudio ha concebido un cóctel perfecto que, a partir de dos referentes claros, adopta lo mejor de dos mundos para entender perfectamente la esencia del personaje titular.

En un plato de la balanza de 'First Light' encontramos las mecánicas de los pasajes de acción de la saga 'Uncharted' —con un sistema de coberturas que se antoja algo caduco y torpe en pleno 2026, todo sea dicho— y, por supuesto, una puesta en escena que grita "cine" a los cuatro vientos. En el otro tenemos el sigilo, la libertad de movimiento y la variedad de opciones para resolver los conflictos a los que nos enfrentamos de los últimos 'Hitman' —también de IO Interactive—.

Esta dualidad se traduce en una experiencia Bond casi perfecta en la que puedes abrazar el —en su momento criticadísimo— estilo del 007 de Daniel Craig más bruto y agresivo, abriéndote camino a tiros y golpes o, en contraposición, optar por la infiltración y el uso de la labia. Y es que el agente del MI6 no sería el mismo sin una labia y una chulería innatas que, en el gameplay, nos permiten sortear muchas situaciones con opciones de diálogo improvisadas que perfilan la personalidad del joven James al que controlamos, aún sin su estatus Doble Cero.

Si todo esto no termina de convencerte, las bondades continúan con el desfile de viejos rostros conocidos como M, Q, Moneypenny y compañía, los artilugios disparatados de rigor —presididos por un reloj de muñeca multiusos para manipular el entorno y a los PNJ mediante electricidad y químicos— y, por supuesto, unos cochazos Aston Martin que protagonizan unas escenas de conducción que, sin duda, marcan los pasajes más anodinos de las veinte horas de duración de la aventura.

Como inesperada guinda en el pastel debe reivindicarse el desempeño de Patrick Gibson —el joven Dexter Morgan en la precuela 'Pecado original'— como un Bond canónico y muy del perfil que parece estar buscando la gente de Amazon MGM Studios, capitaneando una trama arquetípica con agentes rebeldes, villanos de lo más peculiares, dobles juegos, traiciones y giros inesperados por doquier. Nada revolucionario, pero con una efectividad probada una y mil veces.

'007: First Light' no inventa la rueda, ni falta que hace. La obra de IO bebe de dos pilares básicos de la acción y la infiltración, y las claves preexistentes del personaje y su universo, tanto en lo dramático como en lo que respecta a trasladarlas a su jugabilidad, pero si algo demuestra lo nuevo de los daneses es que, mientras tengamos videojuegos, Villeneuve puede tomarse todo el tiempo que quiera para dar forma a su 'Bond 26'.

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