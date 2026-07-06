Hoy en Prime Video, una película de venganza diferente con uno de los mejores Nicolas Cage de todos los tiempos

Observar con cierta distancia pero atención la carrera de Nicolas Cage siempre resulta fascinante por esos pequeños destellos de sorprendente genialidad que se cuelan entre un mar de producciones más absurdas o baratas que pasan sin pena ni gloria. No es el caso, desde luego de algo como ‘Pig’.

Están caras las trufas

El actor da una de sus mejores interpretaciones en este thriller de venganza dramático del emergente cineasta Michael Sarnoski, que está ascendiendo de manera interesante con ambiciosas propuestas como ‘La muerte de Robin Hood’ (’The Death of Robin Hood’). La película es una delicia culinaria que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Robin vive recluido en la profundidad del bosque con la única compañía de una cerda con la que está encariñado. Hace tiempo que dejó su vida como chef en Portland, y ahora vive recogiendo trufas con su cerda. Hasta que un día es asaltado por unos desconocidos, que secuestran a su única amiga, llevándole a encaminarse en una búsqueda vengativa por la ciudad.

Una venganza que está presente en la medida dentro de la cual Sarnoski emplea mecanismos y estructuras propias de “vengazamáticas” que hemos visto frecuentemente. No dejan de ser, eso sí, una presentación desde la cuál ir estudiando a un personaje recluido y extraño con mucho en su interior.

Es la sensibilidad especial con la que trata su viaje, que tiene ocasionales punto de absurdo tratados con buen gusto y no mero chiste por el gusto del chiste (otras películas protagonizadas por Cage habrían caído en esa trampa), lo que acaba conquistando. Y termina siendo una exploración apropiada del duelo y la pérdida que no esperarías de la película de Cage y su cerdo trufero.

El propio Cage está espléndido para que la película se sostenga e incluso crezca más allá de sus posibilidades, recogiendo esos momentos de sensibilidad que han aparecido puntualmente en su carrera pero sin renunciar a ese carisma que le distingue como estrella. Un tipo de interpretación más próximo al kabuki que, sin embargo, aquí funciona a la perfección.

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