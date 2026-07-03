Jim Parsons explica por qué se niega a volver a ser Sheldon en un reboot de 'The Big Bang Theory': "No lo echo de menos"

Una de las comedias televisivas más queridas de este siglo XXI es 'The Big Bang Theory', algo que en buena medida se debe a la inolvidable interpretación que Jim Parsons hizo como Sheldon Cooper. Sin embargo, el actor se niega a hacer un reboot de la serie, pues no tiene ni el más mínimo interés en recuperar ese mítico personaje.

Lo cierto es que Parsons ya había dejado claro que la idea de volver a ser Sheldon no le motivaba demasiado, pero ya entonces dejaba una puerta abierta a la esperanza al señalar "nunca digas nunca", pero ahora ha vuelto a abordar el tema en The View, donde ha señalado que "creo que no haría un reboot", algo que en buena medida se debe a que no echa de menos a su personaje más famoso.

"Es muy conmovedor"

El actor continúa destacando lo siguiente: "No lo echo de menos, en parte porque, especialmente después de 12 años en una serie de televisión donde escriben para este actor en particular, hay mucho de mí en eso. No la parte de genio, pero sí hay mucho de mí en él. Todavía mantengo conmigo muchas de sus cualidades y de quién era".

Eso sí, Parsons reconoce lo querido que sigue siendo todavía Sheldon Cooper: "Todavía recibo muchas muestras de aprecio. Cuanto más tiempo pasa, más me sorprende que la gente se aproxime a mí por ello. No porque sea idiota, sino porque ni siquiera pienso en ello. Pero siempre es muy tierno, y soy incapaz de decirte la cantidad de gente que me dice que ver esa serie le ayudó a superar algo, desde una enfermedad hasta un mal momento vital que atravesaban".

"Es muy conmovedor, porque tú aceptas un trabajo como un actor joven en una sitcom y mucha gente no pensaría que iba a tener un efecto más grande que eso. Es muy dulce", remata el actor, quien recuperó por última vez a Sheldon Cooper en el episodio final de 'El joven Sheldon'.

Recordemos que el universo 'The Big Bang Theory' regresará en breve a nuestras vidas con 'Stuart no consigue salvar el universo', un spin-off que se sumerge de lleno en la ciencia ficción y las líneas temporales paralelas. Nada se sabe sobre una posible aparición sorpresa de Parsons, pero tampoco conviene descartar por completo esa posibilidad.

Los que sí está confirmado que vuelven en 'Stuart no consigue salvar el universo' son Kevin Sussman como Stuart Bloom, Brian Posehn como Bert Kibbler, Lauren Lapkus como Denise y John Ross Bowie como Eric Kripke. Su estreno está fijado por HBO Max para este 23 de julio de 2026.

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