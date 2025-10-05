El creador de 'The Big Bang Theory' admite el mayor error de la serie durante sus primeras temporadas: "Era realmente obvio"

Una de las series de comedia más populares de lo que llevamos de siglo XXI es 'The Bing Bang Theory'. Se emitieron 12 temporadas y un total de 279 episodios, pero después de su final (en 2019) este universo aún sigue adelante con otros spin-offs: 'El joven Sheldon', 'Georgie & Mandy's First Marriage' y 'Stuart Fails to Save the Universe'. Hoy quiero hablar de un aspecto de los primeros años de 'The Big Bang Theory' ya que su creador ha admitido cuál fue el mayor de la serie por aquel entonces.

"Teníamos que hacer que el personaje fuera más completo"

Chuck Lorre, creador de la serie junto a Bill Prady, no tuvo problemas en admitir en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series' que la serie cometió un error bastante evidente durante sus primeros años. En concreto, Lorre señaló al personaje de Penny como uno que no se trabajaron lo suficiente en los guiones:

"Uno de los personajes peor utilizados de la serie al principio fue Penny. Era realmente obvio que no habíamos desarrollado el personaje más allá de la chica guapa de la puerta de al lado, y Kaley era capaz de hacer mucho más de lo que se le pedía."

"Teníamos que hacer que el personaje fuera más completo. No sólo para un episodio sino para siempre. Con el tiempo, Penny adquirió inteligencia sobre las personas, las relaciones, las situaciones y la dinámica de lo que ocurre en una habitación."

Es cierto que a la serie le costó un poco coger el punto al personaje interpretado por Kaley Cuoco y que al principio prestaba más atención a los cuatro personajes masculinos principales. Por suerte, eso es algo que 'The Big Bang Theory' logró corregir, aunque recordemos que a la actriz no le acabó gustando demasiado la revelación final sobre Penny.

Recordemos que Cuoco no fue la primera elección para dar vida al personaje femenino principal de la serie, que en su momento se llamaba Katie en lugar de Penny. Interpretada por Amanda Walsh, el personaje de Katie acabó transformándose en Penny, pero el estudio decidió hacer varios cambios en el episodio piloto y uno de ellos fue el cambio de actriz. Además, también se consideró para el papel a otras actrices como Marisa Tomei, Tara Reid, Elizabeth Berkley y Jodi Lyn O'Keefe pero Cuoco se ganó el puesto y se convirtió en una estrella de la televisión estadounidense gracias a Penny y 'Big Bang'.

