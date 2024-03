La "Penny" original de 'The Big Bang Theory'. Esta actriz iba a tener el papel de Kaley Cuoco, pero fue descartada tras grabar el piloto de la serie

En muchas ocasiones, sobre todo en el mundo de la televisión, puede haber bastante diferencia entre lo primero que se graba y lo que acaba llegando al espectador. En ocasiones, de hecho, nos encontramos con una renovación total de personajes y una reformulación completa del proyecto... como es el caso de 'The Big Bang Theory'.

Y es que, el piloto original de la serie, que se puede encontrar online (por ejemplo en Reddit), no tenía muchos de los elementos icónicos de la comedia. Si bien estaban los Sheldon y Leonard de Jim Parsons y Johnny Galecki, respectivamente, no había ni rastro de Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar)... ni de Penny (Kaley Cuoco). En lugar de esta última estaba Katie, interpretada por Amanda Walsh.

Toc, toc, toc, Katie

En este piloto, el dúo protagonista se encuentran en la calle con esta muchacha, que acaba de quedarse en la calle tras romper con su novio y Leonard la invita a cenar y quedarse unos días en casa, para enfado de Sheldon. Katie es descrita como un chica tan sexy como sarcástica y dura que ha tomado malas decisiones en la vida (algo que provoca un conflicto con los compañeros de piso).

Por otro lado, también tendríamos a Gilda (Iris Bahr), colega de los muchachos, para completar cierto triángulo amoroso y proporcionar el factor celos ya que anda colada por Leonard —y al parecer tuvo sexo con Sheldon (lo que ya nos muestra que incluso el personaje de Parsons estaba planteado de forma distinta)—. Evidentemente, este episodio piloto no funcionó y se tuvo que reestructurar al completo.

Esto significó, entre otras cosas, deshacerse de ambos personajes chicas... o, al menos, tal como estaban planteadas. La Katie de Amanda Walsh terminaría transformándose en la Penny de Kaley Cuoco. Gilda, por su parte, acabaría sustituida por Raj y Howard... aunque la idea para el personaje se reciclaría en Leslie (Melissa Rauch).

Una nueva versión por parte de Chuck Lorre y Bill Prady que supuso un varapalo para Amanda Walsh, quien justo en ese año ya sumaba otro piloto descartado. Sin embargo, afortunadamente, no fue el fin de su carrera como actriz. Así lo comentó en el libro de Jessica Radloff 'The Big Bang Theory: The Definitive, inside Story of the Epic Hit Series':

«Estás esperando a saberlo, a recibir esa llamada de teléfono, si la serie es escogida y si volarás a Nueva York. Y cuando la llamada llega, fueron unas 24 horas locas porque supe que 'Sons & Daughters' no iba a ser renovada. Y entonces supe que 'The Big Bang Theory' no iba a ser aprobada tampoco, pero que iba a ser reformulada... excepto con un nuevo personaje, sin mí.

Nunca será una llamada que quieres recibir como actor, pero Bill fue tan majo como era posible sobre todo. Y entonces fui realmente afortunada de que un año después, Burrows me contratase para otro piloto, llamado The Mastersons of Manhattan con Molly Shannon y Natasha Richardson. Para mí, eso validó la noción de "No eres tú", porque como actor siempre te preguntas eso. Así que volver a ser contratada por la misma gente para otro gran proyecto era muy pero que muy validador.»

Walsh no fue, de hecho, la primera opción para el contrapunto femenino de la 'The Big Bang Theory' original. Marisa Tomei también fue considerada para participar en la serie. Otras opciones que tuvieron fueron Tara Reid, Elizabeth Berkley y Jodi Lyn O'Keefe. Esta última fue, de hecho, escogida para Katie antes de que Walsh fuese la que, finalmente, grabaría ese episodio piloto.

