Esta comedia escrita por el creador de 'The Big Bang Theory' tuvo que cambiar su premisa para sobrevivir. No funcionó y acabo siendo cancelada

Puede que hayas firmado algunas de las comedias más vistas de la historia de la televisión como son 'Dos hombres y medio' y 'The Big Bang Theory', pero eso no implica que seas inmune al fracaso... al menos en cuanto a producciones y guiones se refiere. Si bien lo normal es que las series de Chuck Lorre tengan muchísimas temporadas, de vez en cuando tenemos alguna que acaban siendo canceladas relativamente pronto.

Estoy hablando de 'B Positive', comedia estrenada en 2020 creada por Marco Pennette y que contaba con Chuck Lorre entre sus guionistas principales y, además, productor ejecutivo de la misma. Una serie que contaba con una premisa tan única... como insostenible en el tiempo. Tanto que la tuvieron que cambiar para ver si sobrevivían a la cancelación... y el truco les duró poco.

De esta manera, la primera temporada arrancaba con la historia de Drew (Thomas Middleditch), a quien descubren que está en las primeras fases de un fallo renal y un grupo sanguíneo relativamente raro quien se encuentra con Gina (Annaleigh Ashford) una mujer a quien conoció en el instituto y quien se convierte en su donante de riñón.

B Negative

Una operación de trasplante de riñón que sería la meta de la primera temporada, compuesta por dieciocho episodios. Una tanda que terminaban con ambos entrando en quirófano para la anticipada cirugía. Claro, una vez llegamos a ese momento que habían ido construyendo, Lorre, Pennette y compañía se enfrentaban al dilema del "¿y qué hacemos para la temporada 2?"

La premisa original (basada en experiencvias propias de Pennette) estaba gastada, ya que tal como vimos al inicio de la temporada 2, la operación fue un éxito, y ahora ¿de qué iba a ir la serie? Era hora de reinventar la serie cambiando por completo el de qué iba.

No era la primera vez. Lorre ya lo había hecho con 'Mom' y mismamente con la protagonizada por Charlie Sheen cuando este fue brutalmente despedido. De esta manera, el centro de la serie pasó a ser Gina, quien había heredado toda una fortuna y decide invertirlo en la residencia de ancianos en la que trabajaba. En palabras de Lorre, era un modo de continuar el "corazón" de la serie:

«El corazón de la temporada 1 era un personaje que descubre la mayor de las felicidades de su vida cuando hace algo altruista por otro ser humano. Rápidamente entiende que comprar cosas no le trae al gozo y satisfacción que tuvo al donar. Ella decide dar a la gente por la que se preocupa en estas instalaciones asistenciales comprándolo y haciendo un gran lugar para ellos.»

Por lo que prácticamente cambiábamos el escenario de la serie por completo. Un cambio de foco facilitado, también, por las acusaciones de conducta sexual inapropiada a las que se enfrentaba Thomas Middleditch por aquel entonces. De hecho, se nota cierta distancia con el actor en el poster de la temporada.

Sin embargo, esto no ayudó para nada a levantar unas audiencias que ya de por sí no eran muy boyantes y la cadena CBS decidió cancelar 'B Positive' tras su segunda temporada. No sería la única baja en la factoría de Lorre ese año, también caería 'United States of Al'.

